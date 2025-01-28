В дополнении игрокам предстоит погрузиться в подводный исследовательский комплекс «Нептун», где им предстоит противостоять новой опасной угрозе.

Компания Mundfish, известная своим популярным шутером Atomic Heart, недавно сообщила о выпуске третьего крупного дополнения для этой игры. Новый аддон получил название «Чары морских глубин» и уже доступен для скачивания на всех ключевых игровых платформах: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. Запуск крупного DLC сопровождался публикацией интересного трейлера, который продемонстрировал новые возможности и атмосферу игры.

Сюжет дополнения переносит игроков в подводный исследовательский комплекс под названием «Нептун», где они столкнутся с новой серьезной угрозой. Им предстоит пройти через сложные испытания, встречая на пути как старых знакомых врагов, так и совершенно новых противников. Вместе с этим, разработчики подготовили несколько интересных нововведений: главный герой получит доступ к новому оружию и уникальным способностям, которые помогут ему справиться с врагами. Кроме того, в аддоне появятся обновлённые локации, включая знаменитый летающий город Челомей, который был захвачен безумными роботами.

Стоимость дополнения «Чары морских глубин» варьируется в зависимости от платформы. Владельцы ПК могут приобрести его через цифровой магазин VK Play всего за 399 рублей. На консолях цена составляет 10 долларов.

Новый контент продолжает расширять вселенную Atomic Heart, предлагая фанатам ещё больше увлекательных приключений.