CD Projekt RED представила обновление 2.21 для Cyberpunk 2077 с поддержкой новых технологий NVIDIA

Команда разработчиков CD Projekt RED выпустила очередное обновление для своего культового проекта Cyberpunk 2077. Версия 2.21 привнесла в игру поддержку передовых технологий от компании NVIDIA, направленных на повышение производительности и качества графики.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение поддержки DLSS 4 с технологией Multi Frame Generation, которая значительно улучшает производительность на видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 50. Эта функция позволяет увеличить количество кадров в секунду без потери качества изображения, делая игровой процесс еще более плавным и комфортным.

Для владельцев актуальных видеокарт RTX 40 серия обновление также несет приятные сюрпризы. Новая версия DLSS хоть и немного снижает общую производительность, но зато существенно улучшает визуальную составляющую игры. Ореолы вокруг источников света стали менее выраженными, а общая картинка приобрела большую детализацию и выразительность. Улучшено сглаживание удалённых объектов, благодаря чему графика становится ближе к фотореализму.

Кроме технических изменений, патч 2.21 добавил несколько интересных функций в фоторежим, позволив игрокам создавать еще более впечатляющие снимки внутри игрового мира. Также были внесены изменения в настройку цветовых параметров транспортных средств, переработаны опции случайного выбора при создании персонажа и проведено множество мелких исправлений и улучшений.

Обновление уже доступно для загрузки всем владельцам Cyberpunk 2077.