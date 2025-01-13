Перегрев и нестабильность вызывают серьезные опасения относительно будущего линейки Blackwell AI и финансового состояния NVIDIA.

Компания NVIDIA столкнулась с серьезными трудностями в производстве своих новых серверов Blackwell AI, что вынуждает клиентов выбирать более проверенное решение – предыдущее поколение «Hopper». Перебои связаны с перегревом оборудования и выявленными архитектурными недостатками новой линейки.

Ожидания, что Blackwell начнет массово производиться уже в конце 2024 года, оказались под вопросом после сообщений о проблемах с конструкцией, приводящих к повышенному тепловыделению. Изначально NVIDIA уверяла, что нашла решение этих проблем, однако новые данные указывают на то, что ситуация остается критической.

Сообщается, что первые крупные партии серверов GB200 AI продемонстрировали нестабильную работу, включая частые сбои, вызванные особенностями соединения чипов. Это вызвало беспокойство у ключевых клиентов, среди которых Microsoft, Amazon, Google и Meta, что привело к сокращению заказов на новую продукцию.

Эксперты связывают трудности с внедрением передовых технологий упаковки от TSMC, известной как CoWoS, которая могла стать причиной проблем с соединением чипов. Ранее NVIDIA сообщила об изменениях в дизайне маски графического процессора, выполненного на фабриках TSMC, но это не устранило неполадки.

В результате многие компании предпочитают оставаться с проверенными решениями предыдущего поколения, такими как Hopper, до тех пор, пока NVIDIA не решит текущие технические сложности. Ситуация вызывает серьезные опасения относительно финансовых показателей компании, особенно учитывая, что рынок искусственного интеллекта стремительно развивается, и задержки в выпуске конкурентоспособных продуктов могут существенно повлиять на позиции NVIDIA на рынке.