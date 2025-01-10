Главный архитектор игрового подразделения AMD Фрэнк Азор пояснил, что компания хочет представить свои продукты максимально качественно и дать им больше внимания.

На прошедшей выставке CES 2025 компания AMD решила отложить презентацию своих долгожданных видеокарт архитектуры RDNA 4. Энтузиастов ожидал сюрприз: вместо анонса новых графических решений команда «Красных» сосредоточилась на других продуктах. Главный архитектор игрового подразделения AMD Фрэнк Азор пояснил, что компания хочет уделить больше внимания подготовке к запуску RDNA 4 и технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 4, чтобы они получили достойный резонанс среди пользователей.

По словам Азора, новинки могут затмить собой устройства в сфере искусственного интеллекта, поэтому было решено перенести их демонстрацию на отдельное мероприятие. В рамках предстоящего события AMD планирует раскрыть всю информацию о видеокартах серии Radeon RX 9070, включая технические характеристики и цены. Ожидается, что эти модели предложат отличное сочетание производительности и стоимости.

Особое внимание в новых графических ускорителях было уделено улучшению работы с трассировкой лучей. Новые видеокарты обещают значительный прирост производительности в этом направлении, что позволит им составить серьёзную конкуренцию продуктам главного конкурента в лице компании NVIDIA. При этом стоимость новинок будет варьироваться в диапазоне от 300 до 1000 долларов США.

Фрэнк Азор подчеркнул, что AMD традиционно делает ставку на оптимальное соотношение цены и качества: «Когда мы анонсируем RDNA4, мы представим мощную видеокарту — не за 300 долларов, но и не за 1000 долларов».

Согласно предварительным данным, модель Radeon RX 9070 XT уже успела показала себя лучше, чем NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER в ряде тестов. Если такие результаты подтвердятся, а цена нового устройства окажется конкурентоспособной, у AMD есть хорошие перспективы на рынке видеокарт нового поколения.

О дате проведения отдельного мероприятия для презентации RDNA 4 пока не сообщается, однако поклонники AMD наверняка с нетерпением ждут подробностей о новых продуктах.