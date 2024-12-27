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RTX 5090 получит 14-слойную печатную плату и подсистему питания по схеме 16+6+7
Дополнительные подробности о линейке следующего поколения будут раскрыты на выставке CES 2025, которая пройдет через несколько недель.

По мере приближения даты официального анонса, топовый графический ускоритель RTX 50 "Blackwell" от компании NVIDIA постепенно обретает все более чёткие очертания. Информация поступает в сеть быстрыми темпами, подтверждая ожидания высоких характеристик и улучшений по сравнению с текущим поколением.

В сети продолжают появляться новые утечки информации, касающиеся флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090. На этот раз они касаются особенностей компоновки печатной платы, включая силовую схему и количество слоёв платы. Эти данные добавляют важные детали к нашему пониманию будущего флагмана компании.

Согласно последнему отчету от ресурса Benchlife, NVIDIA планирует использовать силовую схему с конфигурацией 16+6+7 фаз. Это отличается от схемы, применённой в GeForce RTX 4090 (20+3), что указывает на значительные изменения в подходе к энергоснабжению и управлению питанием.

Также появились слухи о том, что GeForce RTX 5090 получит 14-слойную конструкцию печатной платы, хотя это может варьироваться в зависимости от конкретной модели. Вероятнее всего, именно в данном случае речь идёт о референсной версии видеокарты.

Другие утечки подтверждают ранее известные характеристики GeForce RTX 5090, включая следующие ключевые особенности:

- Модель чипа: Blackwell GB202-300

- Память: 32 ГБ типа GDDR7

- Потребляемая мощность (TDP): 600 Вт

- Силовая схема: 16+6+7 фаз

- Разъем питания: 1x 12V-2x6 (16-контактный)

- Интерфейс: PCIe 5.0 Express

Эти данные свидетельствуют о том, что GeForce RTX 5090 обещает стать мощным игровым решением, способным предложить значительное увеличение производительности в сравнении с текущими моделями. Ранее мы также имели возможность рассмотреть фотографии дизайна печатной платы новой видеокарты, на которых видно, что графический процессор выглядит весьма внушительно — это один из крупнейших GPU в истории NVIDIA. 

Официальный релиз NVIDIA GeForce RTX 5090 планируется на конец января или начало февраля. Дополнительные подробности о линейке следующего поколения будут раскрыты на выставке CES 2025, которая пройдет уже через несколько недель.

#rtx 5090
Источник: wccftech.com
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