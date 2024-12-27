По мере приближения даты официального анонса, топовый графический ускоритель RTX 50 "Blackwell" от компании NVIDIA постепенно обретает все более чёткие очертания. Информация поступает в сеть быстрыми темпами, подтверждая ожидания высоких характеристик и улучшений по сравнению с текущим поколением.
В сети продолжают появляться новые утечки информации, касающиеся флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090. На этот раз они касаются особенностей компоновки печатной платы, включая силовую схему и количество слоёв платы. Эти данные добавляют важные детали к нашему пониманию будущего флагмана компании.
Согласно последнему отчету от ресурса Benchlife, NVIDIA планирует использовать силовую схему с конфигурацией 16+6+7 фаз. Это отличается от схемы, применённой в GeForce RTX 4090 (20+3), что указывает на значительные изменения в подходе к энергоснабжению и управлению питанием.
Также появились слухи о том, что GeForce RTX 5090 получит 14-слойную конструкцию печатной платы, хотя это может варьироваться в зависимости от конкретной модели. Вероятнее всего, именно в данном случае речь идёт о референсной версии видеокарты.
Другие утечки подтверждают ранее известные характеристики GeForce RTX 5090, включая следующие ключевые особенности:
- Модель чипа: Blackwell GB202-300
- Память: 32 ГБ типа GDDR7
- Потребляемая мощность (TDP): 600 Вт
- Силовая схема: 16+6+7 фаз
- Разъем питания: 1x 12V-2x6 (16-контактный)
- Интерфейс: PCIe 5.0 Express
Эти данные свидетельствуют о том, что GeForce RTX 5090 обещает стать мощным игровым решением, способным предложить значительное увеличение производительности в сравнении с текущими моделями. Ранее мы также имели возможность рассмотреть фотографии дизайна печатной платы новой видеокарты, на которых видно, что графический процессор выглядит весьма внушительно — это один из крупнейших GPU в истории NVIDIA.
Официальный релиз NVIDIA GeForce RTX 5090 планируется на конец января или начало февраля. Дополнительные подробности о линейке следующего поколения будут раскрыты на выставке CES 2025, которая пройдет уже через несколько недель.