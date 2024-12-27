Предварительная версия функции AI Shell уже размещена на ресурсе GitHub

Компания Microsoft готовится к интеграции искусственного интеллекта в свою популярную утилиту PowerShell, предназначенную для управления операционной системой через командную строку. Информация об этом появилась в издании Windows Latest, которое также сообщает, что предварительная версия новой функции под названием AI Shell уже доступна на платформе GitHub.

Авторы издания, тестировавшие новинку на базе Windows 10, отметили её потенциал и удобство использования. Благодаря внедрению ИИ пользователи смогут формулировать запросы на естественном языке, а система автоматически преобразует их в соответствующие команды. Например, во время теста журналисты попросили AI Shell показать файлы размером больше 200 МБ, и после нескольких уточняющих вопросов ИИ успешно сформировал корректный запрос.

Помимо этого, новая функция умеет генерировать код на Python. В ходе испытаний была создана простая программа-калькулятор, которая оказалась полностью рабочей. Это открывает новые возможности для автоматизации задач и упрощения разработки скриптов.

Интеграция искусственного интеллекта в PowerShell станет важным шагом к упрощению взаимодействия пользователей с операционной системой и повысит эффективность выполнения задач через командную строку.