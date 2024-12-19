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Mindfactory: доля AMD Ryzen в общих продажах процессоров превысила 93%
Вероятно, из-за нестабильности работы процессоров Intel 13-го и 14-го поколений, а также слабой игровой производительности моделей Arrow Lake, пользователи начали больше доверять компании AMD.

Крупный немецкий онлайн-магазин поделился результатами продаж процессоров от компаний Intel и AMD за первые три недели декабря текущего года. Статистика оказалась довольно неожиданной: AMD значительно обогнала своего конкурента по количеству проданных чипов.

Согласно представленным данным, AMD заняла лидирующие позиции, продав 15 285 процессоров различных серий Ryzen, что составило 93,26% от общего числа проданных процессоров. В свою очередь, Intel смогла реализовать лишь 1105 чипов, что соответствует доле в 6,74%. Такой разрыв свидетельствует о существенном преимуществе продукции AMD на рынке.

Популярность новых поколений процессоров AMD объясняется их высокими техническими характеристиками, особенно в области игр. Например, модели серии Ryzen X3D демонстрируют значительное преимущество перед конкурентами благодаря своей архитектуре и поддержке современных технологий. Кроме того, платформа AM5 предоставляет пользователям широкие возможности для апгрейда и модернизации систем.

Среди отдельных моделей наибольший спрос был зафиксирован на Ryzen 5 7600X3D: за указанный период было продано 2740 таких процессоров. Второе и третье места заняли Ryzen 7 9800X3D с результатом 2050 продаж и Ryzen 5 7500F с 1030 реализованными единицами.

Для Intel текущая статистика выглядит тревожной. Основной объем продаж приходится на процессоры 13-го и 14-го поколений, однако даже среди них лидером оказался Core i5-14600KF, занявший лишь 28-е место в общем рейтинге продаж с показателем в 90 единиц. Новые модели линейки Arrow Lake, такие как Core Ultra 7 265K, Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K, показали еще более скромные результаты: их продажи составили 50, 20 и 20 единиц соответственно.

По мнению экспертов, успех AMD может объясняться проблемами, с которыми ранее сталкивалась Intel. Так, пользователи долгое время испытывали недовольство нестабильной работой некоторых чипов 13-го и 14-го поколений, а также недостаточной производительностью последних моделей в играх. Несмотря на недавние улучшения и обновления, доверие к продукции Intel пока не восстановлено полностью.

Тем не менее, представители Intel уверяют, что уже работают над решением всех выявленных недостатков и обещают улучшить игровые характеристики своих процессоров в ближайшее время.

#amd ryzen #mindfactory #процессоры intel core ultra 200 #процессоры intel 14-го и 13-го поколений #продажи процессоров
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