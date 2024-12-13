После недавнего анонса компания Square Enix раскрыла достаточно детальные системные требования для предстоящей игры Final Fantasy VII Rebirth на ПК. Разработчики представили рекомендации для различных разрешений, настроек качества графики и целевой частоты кадров, начиная от минимальных системных требований для комфортной игры при 30 кадрах в секунду и заканчивая рекомендациями для максимально качественного игрового процесса в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду .
Минимальные требования
Для запуска новой игры от Square Enix в разрешении 1080p с низкими настройками качества и 30 кадрами в секунду пользователям будет необходимо иметь следующее оборудование:
- Процессор уровня Ryzen 5 1400 или Core i3-8100
- Графический ускоритель уровня Radeon RX 6600, ARC A580, либо GeForce RTX 2060
- Оперативная память объемом 16 ГБ
- Место на диске - 155 ГБ
Данные требования вполне доступны даже для владельцев сравнительно устаревших персональных компьютеров, однако стоит иметь в виду, что достаточно старые видеокарты, такие как серия NVIDIA GTX, уже не поддерживаются новой игрой.
Рекомендованные требования
Чтобы наслаждаться игрой с тем же разрешением 1080p, но уже при 60 кадрах в секунду и с настройками среднего качества, игрокам будут необходимы следующие компоненты:
- Процессор уровня Ryzen 5600 / Ryzen 3700X, либо Core i7-8700 / Core i5-10400
- Графический ускоритель уровня Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 2070
- Оперативная память объемом 16 ГБ
- Место на диске - 155 ГБ
Кроме этого, для максимально комфортного игрового процесса при разрешении 4K с высокими настройками качества и частотой кадров 60 FPS, пользователям рекомендовано иметь в наличии следующее оборудование:
- Процессор уровня Ryzen 5700X или Core i7-10700
- Графический ускоритель уровня Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4080
- Оперативная память объемом 16 ГБ
- Место на диске - 155 ГБ
Рекомендации по установке
Разработчики также подчеркивают важность установки новой игры на твердотельный накопитель (SSD) для обеспечения оптимальной производительности и загрузки данных. Кроме этого, для работы с максимальным качеством и стабильной производительностью рекомендуется операционная система Windows 11.
Дополнительные улучшения
Помимо поддержки высоких разрешений и частоты кадров, Final Fantasy VII Rebirth получит множество технических улучшений, включая интеграцию технологии NVIDIA DLSS, что позволит еще сильнее оптимизировать производительность на устройствах с поддержкой этой функции.
Игра выйдет на ПК 23 января, предоставляя поклонникам серии незабываемое приключение в мире Midgar с обновлённой графикой и новыми возможностями.