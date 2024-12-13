Чтобы насладиться Final Fantasy VII Rebirth с самым высоким разрешением, самыми высокими настройками качества и 60 FPS, игрокам понадобится процессор AMD Ryzen 7 5700X или Intel i7-10700, а также Radeon RX 7900 XTX или NVIDIA RTX 4080.

После недавнего анонса компания Square Enix раскрыла достаточно детальные системные требования для предстоящей игры Final Fantasy VII Rebirth на ПК. Разработчики представили рекомендации для различных разрешений, настроек качества графики и целевой частоты кадров, начиная от минимальных системных требований для комфортной игры при 30 кадрах в секунду и заканчивая рекомендациями для максимально качественного игрового процесса в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду .

Минимальные требования

Для запуска новой игры от Square Enix в разрешении 1080p с низкими настройками качества и 30 кадрами в секунду пользователям будет необходимо иметь следующее оборудование:

- Процессор уровня Ryzen 5 1400 или Core i3-8100

- Графический ускоритель уровня Radeon RX 6600, ARC A580, либо GeForce RTX 2060

- Оперативная память объемом 16 ГБ

- Место на диске - 155 ГБ

Данные требования вполне доступны даже для владельцев сравнительно устаревших персональных компьютеров, однако стоит иметь в виду, что достаточно старые видеокарты, такие как серия NVIDIA GTX, уже не поддерживаются новой игрой.

Рекомендованные требования

Чтобы наслаждаться игрой с тем же разрешением 1080p, но уже при 60 кадрах в секунду и с настройками среднего качества, игрокам будут необходимы следующие компоненты:

- Процессор уровня Ryzen 5600 / Ryzen 3700X, либо Core i7-8700 / Core i5-10400

- Графический ускоритель уровня Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 2070

- Оперативная память объемом 16 ГБ

- Место на диске - 155 ГБ

Кроме этого, для максимально комфортного игрового процесса при разрешении 4K с высокими настройками качества и частотой кадров 60 FPS, пользователям рекомендовано иметь в наличии следующее оборудование:

- Процессор уровня Ryzen 5700X или Core i7-10700

- Графический ускоритель уровня Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4080

- Оперативная память объемом 16 ГБ

- Место на диске - 155 ГБ

Рекомендации по установке

Разработчики также подчеркивают важность установки новой игры на твердотельный накопитель (SSD) для обеспечения оптимальной производительности и загрузки данных. Кроме этого, для работы с максимальным качеством и стабильной производительностью рекомендуется операционная система Windows 11.

Дополнительные улучшения

Помимо поддержки высоких разрешений и частоты кадров, Final Fantasy VII Rebirth получит множество технических улучшений, включая интеграцию технологии NVIDIA DLSS, что позволит еще сильнее оптимизировать производительность на устройствах с поддержкой этой функции.

Игра выйдет на ПК 23 января, предоставляя поклонникам серии незабываемое приключение в мире Midgar с обновлённой графикой и новыми возможностями.