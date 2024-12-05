Команда энтузиастов Scans Factory создала демонстрационную версию средневековой деревни в стиле вселенной Ведьмака на базе Unreal Engine 5.4. Этот проект позволяет игрокам представить, какого уровня графики и атмосферы стоит ожидать от будущего релиза.

Некоторое время назад студия CD Projekt Red объявила о начале активной разработки четвертой части культовой серии игр The Witcher. Одной из ключевых особенностей новой игры станет переход на современный игровой движок Unreal Engine 5, который вызвал волну обсуждений среди фанатов. Пользователей особенно интересует, каким образом подобный шаг сможет отразиться на атмосфере и визуальной составляющей будущего проекта.

Тем временем команда энтузиастов из Scans Factory представила собственную демонстрацию, созданную на базе движка Unreal Engine 5.4. Они воссоздали средневековую деревню в стиле вселенной Ведьмака, чтобы показать потенциал нового движка. Демонстрация доступна в двух версиях: стандартной и с поддержкой технологий NVIDIA DLSS. Оба варианта уже доступны для скачивания, позволяя игрокам оценить возможности грядущего проекта.

Также стоит отметить, что разработчики из CD Projekt Red подчеркнули свою осведомленность о возможных проблемах с оптимизацией проектов на Unreal Engine 5. Представители студии заверили, что совместно с компанией Epic Games планируют внести необходимые изменения в движок, чтобы обеспечить максимальную плавность игрового процесса в The Witcher 4.

Студия делает все возможное, чтобы новая часть The Witcher стала не просто очередным продолжением популярной франшизы, но настоящим прорывом в области графического исполнения. Ожидается, что благодаря тесному сотрудничеству с создателями Unreal Engine 5, новая часть The Witcher сможет предложить игрокам еще более захватывающий игровой процесс, соответствующий высоким стандартам серии.