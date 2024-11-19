Разработчики пока не объясняют причины, по которым обновление S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалось настолько громоздким. Возможно, оно содержит серьезные изменения большинства игровых файлов, либо структура дистрибутива требует полной перезагрузки всех данных вместо точечных изменений.

Несколько дней назад игроки Xbox получили возможность скачать предрелизную версию долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Дистрибутив игры весил внушительные 146 ГБ, что позволило пользователям подготовиться к запуску проекта сразу же после выхода.

Однако радость от раннего доступа сменилась разочарованием, когда стало известно, что выпущенный разработчиками патч первого дня оказался немногим меньше полной версии игры – 138,9 ГБ. Это означает, что игрокам придется заново скачивать практически всю игру, несмотря на то, что они уже успели сделать предзагрузку.

Такой объем обновления вызвал недоумение среди пользователей. Разработчики пока не дали никаких объяснений, почему размер патча оказался настолько крупным. Возможно, данное обновление затрагивает практически все файлы игры, а может быть, структура дистрибутива требует полной перезагрузки измененных данных вместо частичного обновления.

Некоторые игроки предполагают, что такой огромный размер патча также мог возникнуть из-за технических проблем, замеченных ранее в Xbox-версии игры. Эти проблемы были отмечены пользователями, которым удалось получить розничные копии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до официального старта продаж.

Тем временем, команда разработчиков уже опубликовала карту с указанием точного времени выхода игры в различных регионах. S.T.A.L.K.E.R. 2 станет доступным 20 ноября в 19:00 по московскому времени.