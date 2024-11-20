В своих обзорах журналисты отмечают множество положительных аспектов игры, но главной претензией к S.T.A.L.K.E.R. 2 стало огромное количество багов, которые значительно портят впечатление от игрового процесса.

За несколько часов до официального выхода долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, игровая пресса начала публиковать первые обзоры проекта. Несмотря на долгие годы разработки, новый шутер от украинской студии GSC Game World получил неоднозначную оценку среди критиков.

Согласно данным агрегатора OpenCritic, средняя оценка игры составила 77 баллов. При этом лишь 64% рецензентов рекомендовали игру к покупке. Схожая ситуация наблюдается и на другом популярном ресурсе — Metacritic: там проект набрал 76 баллов, а доля положительных отзывов составила 54%.

Журналисты отмечают сильные стороны игры, такие как мрачная и атмосферная вселенная, элементы выживания, напряжённые перестрелки и огромный открытый мир. Однако многие критики сошлись во мнении, что игра страдает от большого количества технических проблем и багов. Некоторые также остались недовольны качеством диалогов, хотя основной сюжет был признан достойным внимания.

Отдельного упоминания заслуживает мнение журналиста Эйке Крамера из немецкого отделения IGN, который отметил наличие «крутых фракций» и «интересных персонажей», подчеркнув их важную роль в общем восприятии игры.

Официальный релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на сегодня, 8 декабря, в 19:00 по московскому времени. Игроки смогут приобрести её через платформы Steam, GOG и подписчикам сервиса Xbox Game Pass она будет доступна сразу после старта продаж.