Почему разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl решили установить столь позднее снятие эмбарго и есть ли у игры серьёзные технические проблемы — ответы должны появиться в ближайшее время.

Старший редактор издания Insider Gaming недавно сообщил, что многие журналисты уже успели получить копии долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Обзоры начнут появляться сразу после снятия эмбарго, которое запланировано на 20 ноября, ровно в 19:00 по московскому времени. Это означает, что зарубежные издания опубликуют свои рецензии немного раньше – около 17:00.

Пока остается загадкой, почему разработчики решили установить столь позднее снятие эмбарго. Есть предположения, что это может быть связано с возможными техническими проблемами, но точная информация появится лишь ближе к дате выхода.

Ранее тот же редактор Insider Gaming выразил сожаление, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не сможет принять участие в борьбе за звание «Игра года» на ежегодной церемонии The Game Awards. По мнению журналиста, у проекта были бы высокие шансы на успех.

Несмотря на поздний выход обзоров, S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжает активно привлекать внимание геймеров. Игра уверенно поднимается в чартах продаж на платформе Steam. На данный момент игра занимает второе место в мировом рейтинге, уступая лишь легендарной Counter-Strike 2.

Первые физические копии игры уже начали поступать геймерам, а распаковки активно появляются в интернете. Однако игроки сообщают о проблемах со стабильностью частоты кадров на консоли Xbox Series X: игра не всегда удерживает обещанные 60 FPS. Разработчики обещают исправить этот недостаток с помощью будущих обновлений.

Кроме того, в сеть просочились первые скриншоты из новой игры, демонстрирующие её графику и атмосферу.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет доступна в каталоге сервиса Game Pass уже в день своего релиза.