Портал PC Gamer представил результаты тестирования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эксперты настоятельно рекомендуют использовать апскейлеры DLSS, FSR или XeSS, так как системные требования игры формировались с учетом этих технологий.

Популярный игровой ресурс PC Gamer провел масштабное тестирование ПК-версии приключенческого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эксперты портала проверили производительность игры на девяти различных конфигурациях компьютеров, используя четыре центральных процессора и девять графических ускорителей.

Первоначально специалисты оценили производительность игры с низкими настройками графики. Результаты показали, что даже связка мощного Core i7-14700K и высокопроизводительной видеокарты RTX 4080 SUPER способна выдать всего 105 кадров в секунду в разрешении 1080p при минимальных настройках. Чтобы достичь стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 1440p, будет необходима видеокарта уровня RTX 4070 или RX 7800 XT. Преодолеть планку в 60 fps на 4K могут только самые мощные видеокарты, такие как RTX 4080 SUPER.





Тем не менее, эксперты PC Gamer не рекомендуют играть с минимальными настройками, поскольку переход на средние параметры графики значительно улучшает качество изображения, снижая частоту кадров всего на 5–10%.





Повышение настроек до высокого уровня (High) приносит незначительное улучшение картинки, но снижает количество кадров в секунду еще на 5–15%.

Максимальное качество графики доступно при использовании пресета Epic, однако даже связки Core i7-14700K + RTX 4080 SUPER недостаточно для достижения 60 fps на разрешении 4К без использования дополнительных технологий.





Активировав технологию DLSS Quality от NVIDIA в S.T.A.L.K.E.R. 2, пользователи смогут преодолеть порог в 60 fps даже на самых высоких настройках в 4К. Применение функции Frame Generation повышает среднюю частоту кадров до 92 fps.

Кроме того, специалисты оценили работу технологии FSR 3.1 от компании AMD. Благодаря ей видеокарта Radeon RX 6750 XT способна выдавать свыше 100 fps уже в разрешении 1440р.

Эксперты также поделились несколькими советами по настройкам графики в игре. Для повышения качества изображения рекомендуется выставлять на максимум параметры качества текстур, детализацию объектов и глобальное освещение. Если же приоритетом является частота кадров, стоит снизить настройки теней, листвы, а также дальности прорисовки окружения. Кроме того, рекомендуется использовать технологии апскейлинга, такие как DLSS, FSR или XeSS, так как системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl были рассчитаны с учётом применения этих технологий.

Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 уже получил первые оценки - на OpenCritic игра набрала 77 баллов, что лишь немного превышает результат Lego Horizon Adventures. При этом всего 64% критиков рекомендовали новинку своим читателям. На Metacritic проект получил 76 баллов, а положительных отзывов оказалось всего 54%.