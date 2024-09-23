Ключевую роль в производительности нового чипа играет графический блок Immortalis-G925, разработанный на базе архитектуры ARM GPU пятого поколения.

В октябре компания MediaTek представит свой новейший мобильный чипсет – Dimensity 9400. Этот процессор обещает стать самым мощным игровым решением на рынке, благодаря «самому эффективному графическому процессору на сегодняшний день». Такие заявления производителя звучат весьма убедительно, учитывая результаты тестирования.

Чип Dimensity 9400 был протестирован в составе неизвестного устройства в бенчмарке GFXBench Aztec Ruins. При разрешении 1440p и использовании графического API Vulkan он показал достаточно впечатляющие 134 кадра в секунду. К слову, конкурирующие процессоры, такие как Apple A18 Pro и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, достигли лишь 72 и 95 кадров в секунду соответственно. Таким образом, Dimensity 9400 демонстрирует превосходство над конкурентами на целых 86% и 41%.

В чипе Dimensity 9400 используется графический блок Immortalis-G925, основанный на архитектуре ARM GPU 5-го поколения. Данный блок представлен в двух вариантах: 12-ядерная версия для смартфонов, которая и установлена в Dimensity 9400, и 24-ядерная конфигурация, которая пока не может найти применение в мобильных устройствах из-за ограничений по охлаждению.

Immortalis-G925 не только обеспечивает впечатляющую графическую производительность, но и существенно превосходит своего предшественника в задачах искусственного интеллекта. Кроме того, он потребляет на 30% меньше энергии и обеспечивает до 52% более высокую производительность в трассировке лучей.

Первые устройства, оснащенные процессором Dimensity 9400, ожидаются к концу текущего года.