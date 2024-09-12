Все модели iPhone 16 будут поддерживать быструю зарядку мощностью до 45 Вт, что позволит им заряжаться на 50% быстрее, чем предыдущие версии

Компания Apple в ходе проведения своей недавней презентации, посвященной новым устройствам следующего поколения, почему-то умолчала о некоторых важных особенностях своих будущих продуктов. Одним из наиболее интересных моментов, который остался за кадром, стало упоминание о значительном улучшении проводной зарядки новых iPhone 16. Оказалось, что новые модели смогут заряжаться гораздо быстрее, чем их предшественники.

Согласно новым данным, опубликованным в базе Китайского центра сертификации качества (CQC), новые смартфоны от Apple будут поддерживать быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Это на 50% быстрее, чем у моделей предыдущего поколения, что обещает значительно сократить время зарядки. Для того чтобы достичь этой скорости зарядки, потребуется источник питания мощностью 3 ампера и напряжение от 5 до 15 вольт.

Важно отметить, что стандартный блок питания, поставляемый вместе со смартфонами, такую мощность не способен обеспечить. Однако, если использовать зарядные устройства сторонних производителей, поддерживающих стандарт Power Delivery (PD), то процесс зарядки, вероятно, будет происходить значительно быстрее.

Пока не совсем понятно, почему Apple решила не акцентировать внимание на этом важном нововведении во время презентации. Вероятно, компания все еще проводит тесты на износ батарей и стабильность работы устройств при таких высоких скоростях зарядки.