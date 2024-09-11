Google открыла разработчикам приложений для Google Play доступ к инструменту Play Integrity API

Компания Google предоставила разработчикам приложений для магазина Google Play доступ к новому инструменту - Play Integrity API. Данный функционал способен значительно усложнить как использование модифицированных версий приложений, так и установку APK-файлов из сторонних источников на устройствах под управлением операционной системы Android.

Разработчики теперь получили возможность самостоятельно принимать решение об использовании Play Integrity API в своих приложениях. Работа этого инструмента происходит следующим образом:

1. Двоичный файл приложения: Проверяется целостность и подлинность загружаемого файла.

2. Источник установки: Определяется, было ли приложение загружено из Google Play или из стороннего сервиса.

3. Подлинность устройства: Анализируется, соответствует ли Android-устройство стандартам безопасности.

Затем полученные данные отправляются на сервер приложения, где они проходят дополнительную проверку. На основе этих данных разработчики могут принять решение о блокировке запуска приложения. В таком случае пользователю будет предложено переустановить приложение только через официальный магазин Google Play.

Введение Play Integrity API в итоге может стать значительным барьером для установки приложений из неофициальных источников. Официальная позиция Google, разумеется, подчеркивает заботу о безопасности пользователей. Однако многие эксперты и пользователи уже выражают опасения по поводу ограничений, которые это может наложить на свободу выбора и доступность приложений. Получается, что с введением Play Integrity API Google делает еще один шаг в сторону контроля над экосистемой Android, что может вызвать неоднозначную реакцию среди разработчиков и пользователей.