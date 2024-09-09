Архитектура AMD UDNA объединит архитектуры RDNA и CDNA в единый стек

В рамках выставки IFA 2024 Джек Хьюин, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительной и графической техники AMD, заявил о планах компании объединить архитектуры RDNA и CDNA в единую микроархитектуру под названием UDNA. Данный шаг обусловлен амбициозными планами AMD по завоеванию доли рынка графических ускорителей и изменению подхода к производству графических решений.

Согласно заявлению представителя компании, UDNA позволит оптимизировать устройства и упростить разработку совместимого программного обеспечения. AMD стремится создать универсальную среду, аналогичную NVIDIA CUDA, которая обеспечит обратную совместимость и легкость работы на устройствах разных поколений — от настольных видеокарт до ускорителей вычислений.

Хотя подробности о новой архитектуре пока остаются за закрытыми дверями, уже сейчас известно, что переход на UDNA сделает графические ускорители более схожими с решениями от NVIDIA. В частности, в видеокартах могут появиться дополнительные вычислительные блоки, аналогичные тензорным ядрам GeForce, что разгрузит основные ядра и шейдеры, повышая эффективность устройств не только в играх, но и в профессиональных задачах.

Первые видеокарты на базе UDNA ожидаются не раньше, чем через поколение — вероятно, вместе с предполагаемой будущей линейкой Radeon RX 9000.