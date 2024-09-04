Balance Phone поможет пользователям собраться с мыслями и повысить продуктивность

В Испании разработали инновационный смартфон Balance Phone, который обещает помочь пользователям сосредоточиться на важных делах и повысить свою продуктивность. Уникальная прошивка на основе Android 14 избавляет владельцев от всего лишнего, оставляя только самые необходимые приложения.

Balance Phone предлагает минималистичный интерфейс, в котором пользователям доступен лишь список важных приложений. Социальные сети, игры и другие «вредные» приложения недоступны для загрузки, что, по мнению разработчиков, поможет сократить время, проведенное за экраном, с привычных 5 часов до всего 1 часа в день.

В арсенале доступных приложений находятся мессенджеры, банковские приложения, карты, почта, музыкальные сервисы, а также прогноз погоды, звонки, будильник и сервис доставки еды. Такой подход, по замыслу разработчиков, позволит владельцам сосредоточиться на работе, семье и самосовершенствовании.

Технические характеристики Balance Phone не поражают воображение: компактное устройство оснащено 5,45-дюймовым IPS-экраном, чипсетом MediaTek Helio G99 и аккумуляторной батареей на 2500 мАч с мощной проводной зарядкой на 66 Вт, а также камерами на 50 Мп на задней панели устройства и 12 Мп фронтальной. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами и включает модули 4G и NFC.

Стоимость Balance Phone для предварительных заказов составит $279. После начала продаж цена вырастет до $379. Ожидается, что запуск продаж смартфона намечен на начало 2025-го года.