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Warhammer 40,000 Space Marine 2 выйдет без Denuvo, а на консолях обещают до 60 fps
Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 поделились новыми техническими подробностями об игре

Разработчики ожидаемого экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2 поделились новыми подробностями своего проекта, а также режимами, доступными на консолях.

На PlayStation 5 и Xbox Series X пользователи смогут выбирать между двумя стандартными режимами: «Качество» и «Производительность». В режиме «Качество» экшен будет работать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, тогда как режим «Производительность» предложит 1080p и до 60 кадров в секунду. На более слабой консоли Xbox Series S будет доступен исключительно один режим «Качество», в котором игра будет функционировать в 1440p при 30 кадрах в секунду. 

Кроме этого, авторы проекта отметили, что на старте экшена поддержка будет ограничена DLSS 2 и FSR 2, а более совершенные технологии DLSS 3 и FSR 3 планируется добавить позже. Также стоит отметить, что игра не получит поддержку трассировки лучей и HDR. Разработчики также планируют добавить поддержку портативного ПК Steam Deck до конца 2024-го года.

Интересно, что в данной игре не будет использована антипиратская защита вроде Denuvo, что может привести к быстрому появлению релизной версии на торрентах — ранее в сеть уже утекла девелоперская версия.

Дополнительные детали: 

- В настоящее время разработчики не планируют добавлять поддержку модов. 

- Проект станет доступен в сервисе GeForce Now с первого же дня релиза.

- В Xbox Game Pass игру добавлять пока не планируется.

- В игре будут поддерживаться кросс-прогрессия и кроссплатформенная игра.

- Озвучка игры станет доступна на семи языках: английском, французском, немецком, испанском, русском, японском и китайском. Субтитры и текст будут доступны на 17 языках.

- Также заявлена поддержка геймпада DualSense от Sony . 

Ранний доступ к экшену Warhammer 40,000: Space Marine 2 стартует уже с 5 сентября, а полноценный релиз состоится 9 сентября.

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Опубликованы системные требования Warhammer 40,000: Space Marine 2
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