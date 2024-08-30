Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 поделились новыми техническими подробностями об игре

Разработчики ожидаемого экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2 поделились новыми подробностями своего проекта, а также режимами, доступными на консолях.

На PlayStation 5 и Xbox Series X пользователи смогут выбирать между двумя стандартными режимами: «Качество» и «Производительность». В режиме «Качество» экшен будет работать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, тогда как режим «Производительность» предложит 1080p и до 60 кадров в секунду. На более слабой консоли Xbox Series S будет доступен исключительно один режим «Качество», в котором игра будет функционировать в 1440p при 30 кадрах в секунду.

Кроме этого, авторы проекта отметили, что на старте экшена поддержка будет ограничена DLSS 2 и FSR 2, а более совершенные технологии DLSS 3 и FSR 3 планируется добавить позже. Также стоит отметить, что игра не получит поддержку трассировки лучей и HDR. Разработчики также планируют добавить поддержку портативного ПК Steam Deck до конца 2024-го года.

Интересно, что в данной игре не будет использована антипиратская защита вроде Denuvo, что может привести к быстрому появлению релизной версии на торрентах — ранее в сеть уже утекла девелоперская версия.

Дополнительные детали:

- В настоящее время разработчики не планируют добавлять поддержку модов.

- Проект станет доступен в сервисе GeForce Now с первого же дня релиза.

- В Xbox Game Pass игру добавлять пока не планируется.

- В игре будут поддерживаться кросс-прогрессия и кроссплатформенная игра.

- Озвучка игры станет доступна на семи языках: английском, французском, немецком, испанском, русском, японском и китайском. Субтитры и текст будут доступны на 17 языках.

- Также заявлена поддержка геймпада DualSense от Sony .

Ранний доступ к экшену Warhammer 40,000: Space Marine 2 стартует уже с 5 сентября, а полноценный релиз состоится 9 сентября.