Новинка под названием #FreeDurov предназначена для самых преданных пользователей Telegram

Российское ювелирное ателье Caviar представило уникальный смартфон под наименованием #FreeDurov, который стал частью коллекции Visionaries, посвященной выдающимся личностям современности. Эта кастомная модель предназначена для самых преданных пользователей мессенджера Telegram и может быть исполнена на базе iPhone 15 Pro/Pro Max или ожидаемого iPhone 16 Pro/Pro Max.

Выпуск будет ограничен всего 99 экземплярами, что может сделать этот смартфон настоящей находкой для коллекционеров. Корпус устройства будет выполнен из легкого авиационного титана, окрашенного в стильный черный цвет. В центре внимания — декоративный барельеф с цветной эмблемой Telegram, который подчеркивает его связь с мессенджером.

Особое внимание привлекает гравировка «Красота и свобода», которая отсылает к знаменитой фразе Павла Дурова: «Наши ценности — красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем». Это делает данный смартфон не только эксклюзивным и технологичным устройством, но и символом определенных идеалов.

Стоимость базовой модели iPhone 15 Pro со 128 ГБ памяти составит 509 тысяч рублей, в то время как за максимальную версию iPhone 16 Pro Max, которая будет доступна только по предзаказу, придется заплатить уже 664 тысячи рублей.