Новое главное меню Windows 11 позволяет сортировать папки и ярлыки приложений в формате мобильных операционных систем

В сети появился видеоролик, демонстрирующий предстоящие изменения в меню «Пуск» операционной системы Windows 11. Пользователь под ником phantomofearth сообщил, что он сумел активировать обновленный интерфейс при помощи сторонней утилиты, что дало возможность взглянуть на новые функции, находящиеся на стадии тестирования.

Ожидается, что обновленное главное меню станет более интуитивно понятным и функциональным. В новой версии пользователи смогут сортировать папки и ярлыки приложений аналогично мобильным операционным системам. Программы будут автоматически сортироваться по категориям, соответствующим разделам Microsoft Store, таким как игры, безопасность, путешествия, музыка, социальные сети, развлечения или спорт.





В настоящее время обновленный раздел доступен в сборке Windows 11 Beta Build 22635.4082, однако он скрыт от общего доступа, так как изменения все еще находятся в стадии тестирования и пока не готовы к релизу даже в бета-версии. Microsoft продолжает работать над улучшением пользовательского интерфейса в Windows 11, и данные изменения способны значительно упростить навигацию и доступ к приложениям.