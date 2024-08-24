Microsoft объявила о планах перенести некоторый функционал из Windows 11 в Windows 10

Microsoft заявила о планах переноса части функционала из операционной системы Windows 11 в Windows 10, что может вызвать недовольство среди пользователей «десятки». В центре внимания оказался «Диспетчер учетных записей», который появляется при нажатии на изображение профиля в меню «Пуск».

Согласно новым изменениям, вместо привычных кнопок для смены аккаунта, а также перезагрузки и выключения ПК, пользователи будут видеть рекламу Microsoft 365. Кнопки управления же теперь будут скрыты от пользователя за тремя точками, что может усложнить доступ к основным функциям.

Данное изменение было обнаружено на каналах Beta и Release Preview в последних предварительных сборках ОС Windows 10. Функция работает аналогично тому, как это реализовано в Windows 11, однако в настоящее время она деактивирована по умолчанию. Чтобы протестировать данное нововведение, пользователям будет необходимо обновить ОС до версии 19045.4842 и активировать функции 47988717, 48433719 и 49453572 с помощью ViveTool.

После введения «Диспетчера учетных записей» в Windows 11 пользователи уже выражали недовольство по поводу навязчивой рекламы, однако, похоже, это не остановило разработчиков от внедрения аналогичных изменений в более раннюю версию операционной системы. Это решение может привести к новому витку критики со стороны пользователей Windows 10, которые предпочли бы сохранить привычный интерфейс без рекламы.