AMD работает над процессором Ryzen 5 7600X3D, который должен стать самым начальным предложением 3D V-Cache в линейке Ryzen 7000

Компания AMD готовит к выпуску новый игровой процессор, который, возможно, станет лучшим по соотношению цены и качества. Речь идет о шестиядерном Ryzen 5 7600X3D, дебют которого ожидается в ближайшие недели.

Инсайдер @AnhPhuH сообщил, что Ryzen 5 7600X3D должен выйти в начале сентября, однако точная дата пока неизвестна. Также нет информации и о спецификациях нового чипа.

Журналисты Wccftech предполагают, что Ryzen 5 7600X3D будет основан на архитектуре Ryzen 5 7600X и дополнен 3D V-Cache. Если данное предположение подтвердится, новый процессор может стать идеальным выбором для геймеров, ищущих оптимальное соотношение цены и производительности в средне-бюджетном сегменте. С шестиядерной конфигурацией и одним CCD, а также внушительными 96 МБ кэша L3, Ryzen 5 7600X3D сможет предложить производительность, близкую к Ryzen 7 7800X3D.

Ключевым вопросом остается цена. Журналисты портала Wccftech считают разумной стоимостью для нового Ryzen 5 7600X3D - $249. Однако, согласится ли AMD с этой оценкой, станет известно в ближайшие недели. С выходом Ryzen 5 7600X3D AMD может вновь поднять планку в сегменте игровых процессоров.