B850 представляет собой «крепкого середнячка» , а B840 позиционируется как начальный уровень

Журналисты ComputerBase, проведя беседы с различными производителями на выставке Gamescom, пришли к выводу, что материнские платы AMD 800 серии для массового сегмента могут появиться в начале 2025 года. Ожидается, что их официальная презентация состоится на CES 2025.

На данный момент AMD еще не подтвердила конкретные сроки выхода плат на базе чипсетов B850 и B840. Однако, согласно информации от Дэвида Макафи (David McAfee) из AMD, чипсет B850 будет позиционироваться как «крепкий середнячок», предлагающий отличное сочетание цены и производительности. В то же время, чипсет B840 ориентирован на начальный уровень, что делает его доступным для более широкой аудитории.

Что касается топовых решений, материнские платы на базе чипсетов AMD X870E и X870 ожидаются на рынке не ранее конца сентября текущего года. Эти платы будут представлять собой дорогостоящие флагманские решения с расширенным набором возможностей, включая поддержку USB4 и Wi-Fi 7. Компания AMD позиционирует эти платы как «ультимативное» решение для игровых и рабочих систем, а варианты на базе X870 подойдут для систем малого форм-фактора.