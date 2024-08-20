NVIDIA объявила о стратегическом партнерстве с разработчиком чипов MediaTek, целью которого является сделать технологию G-Sync доступной для более широкой аудитории. В рамках соглашения MediaTek начнет производство чипов G-Sync, которые будут более доступными по цене в сравнении с оригинальными микросхемами NVIDIA.
Важно отметить, что новые чипы от MediaTek будут полностью совместимы с технологией G-Sync и обеспечат аналогичную производительность и функциональность, что и собственные решения NVIDIA. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться всеми преимуществами G-Sync без необходимости переплачивать за брендовые компоненты.
MediaTek заявила о поддержке всех ключевых технологий в рамках пакета G-Sync, включая:
- Variable Refresh Rate (переменная частота обновления)
- Variable Overdrive (подстраивает степень разгона под текущие условия)
- 12b Color Accuracy (точность цветопередачи 12 бит)
- Ultra-Low Motion Blur (технология устранения размытия)
- Low Latency HDR (низкая задержка HDR)
- Reflex Analyzer (анализатор задержки)
- Pulsar (повышает четкость движущегося изображения)
Партнерство между NVIDIA и MediaTek обещает снизить стоимость и сложность производства игровых мониторов с поддержкой с поддержкой синхронизации кадров. Для потребителей это означает не только расширение модельного ряда мониторов с G-Sync, но и более доступные цены на них.
В итоге геймеры смогут получить доступ к высококачественным мониторам с G-Sync без необходимости значительных финансовых вложений. Это шаг в сторону более демократичной игровой индустрии, где технологии становятся доступнее для всех.