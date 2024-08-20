MediaTek начнет производить чипы G-Sync, которые станут более дешевыми аналогами микросхемам NVIDIA

NVIDIA объявила о стратегическом партнерстве с разработчиком чипов MediaTek, целью которого является сделать технологию G-Sync доступной для более широкой аудитории. В рамках соглашения MediaTek начнет производство чипов G-Sync, которые будут более доступными по цене в сравнении с оригинальными микросхемами NVIDIA.

Важно отметить, что новые чипы от MediaTek будут полностью совместимы с технологией G-Sync и обеспечат аналогичную производительность и функциональность, что и собственные решения NVIDIA. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться всеми преимуществами G-Sync без необходимости переплачивать за брендовые компоненты.

MediaTek заявила о поддержке всех ключевых технологий в рамках пакета G-Sync, включая:

- Variable Refresh Rate (переменная частота обновления)

- Variable Overdrive (подстраивает степень разгона под текущие условия)

- 12b Color Accuracy (точность цветопередачи 12 бит)

- Ultra-Low Motion Blur (технология устранения размытия)

- Low Latency HDR (низкая задержка HDR)

- Reflex Analyzer (анализатор задержки)

- Pulsar (повышает четкость движущегося изображения)

Партнерство между NVIDIA и MediaTek обещает снизить стоимость и сложность производства игровых мониторов с поддержкой с поддержкой синхронизации кадров. Для потребителей это означает не только расширение модельного ряда мониторов с G-Sync, но и более доступные цены на них.

В итоге геймеры смогут получить доступ к высококачественным мониторам с G-Sync без необходимости значительных финансовых вложений. Это шаг в сторону более демократичной игровой индустрии, где технологии становятся доступнее для всех.