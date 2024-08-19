Портал Videocardz раскрыл дату выхода, характеристики и полный список всех чипов семейства Arrow Lake-S

Портал Videocardz, ссылаясь на информацию от инсайдера Jaykihn и издания Benchlife, опубликовал дату выхода, а также характеристики и полный список чипов Intel Core Ultra 200 на базе новой архитектуры Arrow Lake-S.

Согласно предоставленной информации, новый процессоры Intel для настольных ПК поступят в продажу уже 10-го октября 2024-го года. В общей сложности компания планирует выпустить 14 чипов с различными индексами, однако в первую очередь на рынке появятся модели из разблокированных серий K и KF.

Флагманским чипом является 24-ядерный Core Ultra 285K, который будет включать 8 больших и 16 малых ядер. Он сможет достигать максимальной частоты в 5,7 ГГц и будет иметь теплопакет (TDP) на уровне 125 Вт. Кроме этого, в новой линейке появятся и два аналогичных чипа: Core Ultra 9 285 с теплопакетом 65 Вт и Core Ultra 285T с потреблением всего 35 Вт.

Далее по списку идет 20-ядерный Core Ultra 7 265K, оснащенный 8-ю большими и 12-ю малыми ядрами, с пиковой частотой в 5,5 ГГц и аналогичным Core Ultra 285K TDP на уровне 125 Вт. У этого чипа предусмотрены четыре похожих варианта с разными индексами, включая два чипа без использования встроенной графики (iGPU).

Следом располагается 14-ядерный Core Ultra 5 245K, который будет оснащён 6-ю P-ядрами и 8-ю E-ядрами. Этот чип сможет достигать частоты 5,3 ГГц при TDP на уровне 125 Вт. Также на рынке будет представлена версии Core Ultra 5 245KF без iGPU и Core Ultra 5 245 с пониженной производительностью.

Для более бюджетного сегмента Intel предложит чипы Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225. 235-й получит 6 больших и 8 малых ядер, а 225-й будет иметь на борту 6 больших и 4 малых ядер с максимальной частотой на уровне 4,9 ГГц.