Intel объявила, что она больше не владеет 1,18 миллиона ценных бумаг ARM

Корпорация Intel продолжает предпринимать меры по оздоровлению своего бизнеса, сокращая рабочие места и расходы. Вчера стало известно о продаже ее активов компании ARM, что подтверждается отчетом, представленным регулирующим органам.

реклама

Intel объявила, что больше не является владельцем 1,18 миллиона акций ARM, что на текущий момент эквивалентно примерно 147 миллионам долларов. Однако, несмотря на продажу, Intel сообщает о чистом убытке в размере 120 миллионов долларов от этих инвестиций. Это говорит о сложном финансовом положение компании, которая пытается восстановить свои позиции на рынке, где когда-то занимала лидирующие позиции.

В начале августа Intel представила один из худших отчетов о прибыли за свою 56-летнюю историю, что привело к значительному падению акций — почти на треть. В ответ на эти трудности компания приняла решение о сокращении тысяч рабочих мест и приостановила выплаты дивидендов. Intel продолжает искать пути для стабилизации своей деятельности, возвращения к прибыльности и восстановления доверия инвесторов.