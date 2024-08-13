NVIDIA готовит к выходу обновленную видеокарту RTX 4070 с чипом AD104-251 и памятью GDDR6

Компания NVIDIA анонсировала выход обновленной версии своей видеокарты RTX 4070, которая, вместо более быстрой GDDR6X получит видеопамять GDDR6 с более низкой пропускной способностью и новым чипом AD104-251.

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Согласно информации от ресурса Videocardz, старт продаж обновленной версии RTX 4070 ожидается до конца текущего месяца, а первые экземпляры появятся в продаже уже после 20 августа. Ожидается, что итоговая производительность новой модели RTX 4070 будет незначительно отличаться от версии с GDDR6X. При этом, все прочие характеристики, включая количество ядер CUDA, теплопакет и тактовую частоту, вполне вероятно, останутся аналогичными оригинальной версии RTX 4070.

На данный момент неясно, будет ли NVIDIA проводить официальный анонс вместе с партнерами или просто выпустит обновленные RTX 4070 без лишнего шума. Также предполагается, что цена на версию RTX 4070 с памятью GDDR6 останется на уровне аналогичной модели с GDDR6X. После запуска станет известно, насколько обновленная версия сможет конкурировать на рынке видеокарт.