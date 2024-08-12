Модель будет называться GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X GDDR6

Videocardz сообщает, что NVIDIA действительно планирует запуск "обновленной" версии видеокарты RTX 4070 с видеопамятью GDDR6. Ранее информация об этом появлялась в августе, но теперь получила официальное подтверждение.

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Одним из первых производителей, которые представят обновленный графический ускоритель, станет компания GALAX. Новая модель получит название GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X (GDDR6). Важно отметить, что внешний вид и упаковка видеокарты будут аналогичны модели OC 2X с GDDR6X, поэтому покупателям стоит внимательно изучать технические характеристики устройства перед покупкой.

Что касается технических характеристик, модель с видеопамятью GDDR6 будет обладать пропускной способностью 20 Гбит/с, что немного ниже по сравнению с 21 Гбит/с у версии с GDDR6X. Однако объем памяти останется прежним — 12 ГБ и 192-битная шина.

Еще одно важное изменение касается графического процессора: RTX 4070 с GDDR6 будет использовать GPU AD104-251 вместо AD104-250. Тем не менее, по характеристикам они идентичны — обе версии располагают 5888 ядрами CUDA. На данный момент TDP для варианта с GDDR6 не был подтвержден.

Также неясно, будет ли новая версия RTX 4070 с упрощенной памятью стоить дешевле, чем её предшественница.