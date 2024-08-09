Планируемый срок пребывания туристов на МКС составит 10 дней, а суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев

Компания «Главкосмос», входящая в состав государственной корпорации «Роскосмос», объявила о планах отправить двух туристов на МКС во второй половине 2025 года. Путешествие состоится на космическом корабле «Союз МС» в сопровождении профессионального космонавта.

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Запуск запланирован на 3-й или 4-й квартал 2025 года с космодрома Байконур в Казахстане. Полет до МКС займет примерно три часа, а на станции туристы проведут целых 10 дней, наслаждаясь уникальными видами и ощущениями невесомости.

Перед полетом будущим космическим путешественникам будет необходимо пройти тщательную подготовку, которая продлится в общей сложности 10 месяцев. Из них активная подготовка займет 4-5 месяцев, а остальное время подготовки будет посвящено теоретическим занятиям. Подготовка может быть проведена как на русском, так и на английском языках.

Для туристов будут изготовлены специальные именные скафандры. После возвращения на Землю путешественники также пройдут реабилитацию в течение недели, чтобы адаптироваться к условиям после невесомости.

Стоит отметить, что это не первый подобный тур: в 2021 году на МКС уже отправились два туриста из Японии на борту «Союз МС-20». Тогда стоимость билета составила 50 миллионов долларов. На данный момент имена будущих туристов остаются неизвестными.