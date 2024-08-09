Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
«Роскосмос» планирует отправить космических туристов на МКС в 2025 году
Планируемый срок пребывания туристов на МКС составит 10 дней, а суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев

Компания «Главкосмос», входящая в состав государственной корпорации «Роскосмос», объявила о планах отправить двух туристов на МКС во второй половине 2025 года. Путешествие состоится на космическом корабле «Союз МС» в сопровождении профессионального космонавта.

реклама

Запуск запланирован на 3-й или 4-й квартал 2025 года с космодрома Байконур в Казахстане. Полет до МКС займет примерно три часа, а на станции туристы проведут целых 10 дней, наслаждаясь уникальными видами и ощущениями невесомости.

Перед полетом будущим космическим путешественникам будет необходимо пройти тщательную подготовку, которая продлится в общей сложности 10 месяцев. Из них активная подготовка займет 4-5 месяцев, а остальное время подготовки будет посвящено теоретическим занятиям. Подготовка может быть проведена как на русском, так и на английском языках.

Для туристов будут изготовлены специальные именные скафандры. После возвращения на Землю путешественники также пройдут реабилитацию в течение недели, чтобы адаптироваться к условиям после невесомости.

Стоит отметить, что это не первый подобный тур: в 2021 году на МКС уже отправились два туриста из Японии на борту «Союз МС-20». Тогда стоимость билета составила 50 миллионов долларов. На данный момент имена будущих туристов остаются неизвестными.

#мкс #роскосмос #космические полеты #космические путешествия #космические запуски #космические экспедиции #полет на марс #главкосмос
Источник: glavkosmos.com
+
Написать комментарий (0)
NASA рассматривает альтернативы возвращения астронавтов Starliner, решение примет администратор NASA
Исследователи из Университета Чепмена изучили, как астронавты адаптируются к космосу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
4
"Омсктрансмаш" поставил в войска Т-80БВМ с более совершенной защитой от дронов
2
Samsung Galaxy Watch получат новую технологию измерения артериального давления
1
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
+
Магазин Google Play Store начал запрашивать разрешение на доступ к местоположению
+
Rockstar разрабатывала конкурента FiveM
2
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
+
Учёные советуют не удалять всю накипь с чайника, так как она защищает нас от микропластика
2
Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
1
PlayStation 5 заняла 14-е место в рейтинге самых успешных игровых консолей
+
Люди становятся честнее, обучая ИИ - что это значит для технологий
+
Samsung Galaxy M55 первый из телефонов бренда, получивший августовское обновление Android
+
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
38
В России YouTube перестал запускаться на компьютерах
6
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
1
Августовское обновление Android 2024 устраняет 11 проблем безопасности
+
Энтузиаст сломал новый процессор Ryzen 9000 и нашёл припой под крышкой во время скальпирования
2
Warner Bros. теряет 41% выручки из-за провала Suicide Squad: Kill the Justice League
1
Застрявшие на МКС астронавты могут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле SpaceX
2
Показана полностью российская консоль Эльбрус 2С3: она тянет DOOM 3 и GTA 3
17

Популярные статьи

Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
40
17 способов оживить Youtube
29
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
23
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
42
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
9
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
5
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
9

Сейчас обсуждают

Arcane Sorcerer
18:29
Написал обладатель голубого калорифера, иди купи себе нормальный проц нищеброд, а не поделие позорного Интела.
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
valderm
18:26
не смотрю сию помойку от слова совсем ...
17 способов оживить Youtube
Кызахстанчево
18:26
ничего лучше англоязычного с4 не придумали еще.
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
valderm
18:24
чем выше цена, тем дальше больше танцев с бубном....
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
Алексей Сафронов
18:23
У меня валяется fat ревизия CUH-1001A, брали её в штатах, в первый день продаж.. у вас про эту ревизию ни слова, она наверное первая?
Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия
Васька Пупкин
18:23
У нас в конторе до сих пор стоит windows XP на одном компе, а windows 7 на некоторых моноблоках работает с 2014 года без переустановки.
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Васька Пупкин
18:21
Афтор дегрод, XP SP3 постабильней windows 10 будет, клоун.
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
valderm
18:18
толку от твоей писанины... надо проюзать все приставки и только после этого делать выводы ...
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
VRoman
17:57
Что и требовалось доказать: мелкие е-ядра почти бесполезны.
Intel Core i9-14901E только с P-ядрами опередил в многопотоке 12900K
SlyBiBi
17:41
Высер бублика без рекламы. Следующий будет с ней... Включаем счётчик?
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем