Российскую консоль планируют начать продавать в 2028 году

В Сети была опубликована информация о новой российской игровой консоли, которая будет работать на базе отечественного процессора «Эльбрус-2C3». Характеристики и дизайн устройства уже известны, однако название консоли пока не раскрыто. Ожидается, что продажи начнутся в 2028 году.

Процессор «Эльбрус-2C3» представляет собой полностью российскую разработку с двумя мощными ядрами, построенными на архитектуре шестого поколения «Эльбрус». Консоль будет оснащена графическим ускорителем PowerVR GX6650, что обеспечит поддержку современных графических технологий. Устройство также получит три видеовыхода и два контроллера памяти DDR DRAM.

Согласно информации, новая консоль сможет запускать такие классические игры, как DOOM 3, Quake 4, GTA 3, GTA: Vice City, Portal, War Thunder, CS: GO, Serious Sam, Prey и The Elder Scrolls III: Morrowind. Однако стоит отметить, что в списке отсутствуют современные ААА-хиты, что может вызвать вопросы у геймеров.

Ценовая политика новой игровой системы пока не уточняется, но учитывая растущий интерес к отечественным технологиям, консоль может привлечь внимание как любителей ретро-игр, так и тех, кто ищет альтернативу существующим решениям на рынке.