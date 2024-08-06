Xiaomi BE6500 работает на процессоре Qualcomm с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и оснащён четырьмя 2,5-гигабитными портами RJ-45

Компания Xiaomi представила новый роутер BE6500 Wi-Fi 7, который отличается доступной ценой и продвинутыми техническими характеристиками. На китайском рынке устройство будет стоить всего 499 юаней (примерно 70 долларов), что делает его одним из самых доступных роутеров с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 7.



Роутер выполнен в стильном черном корпусе и имеет компактные размеры 319 × 47 × 242 мм. Внутри устройства установлен четырехъядерный чипсет Qualcomm (ARM Cortex-A53) с тактовой частотой до 1,1 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу.

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Одной из ключевых особенностей Xiaomi BE6500 является поддержка технологии MLO, позволяющая подключаться к роутеру одновременно на двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Это не только увеличивает скорость соединения, но и значительно снижает задержки. Кроме того, роутер оснащен четырьмя портами 2.5G с поддержкой агрегации, что позволяет пользователям получать максимальную скорость передачи данных.

Согласно заявлению производителя, Xiaomi BE6500 предлагает теоретическую пиковую скорость до 3,57 Гбит/с. Также благодаря технологии mesh пользователи могут объединить до десяти таких маршрутизаторов для создания бесшовной сети, что значительно улучшает качество соединения в больших помещениях.

По словам производителя, по сравнению с моделями Wi-Fi 6, новый роутер обеспечивает увеличение максимальной скорости на 147% и улучшение покрытия на больших расстояниях на 358%. Маршрутизатор также получил поддержку 4KQAM и OFDMA и возможность интеграции в систему умного дома. Xiaomi BE6500 уже доступен для предзаказа.