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Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 с поддержкой Wi-Fi 7 со скоростью до 3,57 Гбит/с
Xiaomi BE6500 работает на процессоре Qualcomm с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и оснащён четырьмя 2,5-гигабитными портами RJ-45

Компания Xiaomi представила новый роутер BE6500 Wi-Fi 7, который отличается доступной ценой и продвинутыми техническими характеристиками. На китайском рынке устройство будет стоить всего 499 юаней (примерно 70 долларов), что делает его одним из самых доступных роутеров с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 7.

Роутер выполнен в стильном черном корпусе и имеет компактные размеры 319 × 47 × 242 мм. Внутри устройства установлен четырехъядерный чипсет Qualcomm (ARM Cortex-A53) с тактовой частотой до 1,1 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу. 

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Одной из ключевых особенностей Xiaomi BE6500 является поддержка технологии MLO, позволяющая подключаться к роутеру одновременно на двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Это не только увеличивает скорость соединения, но и значительно снижает задержки. Кроме того, роутер оснащен четырьмя портами 2.5G с поддержкой агрегации, что позволяет пользователям получать максимальную скорость передачи данных. 

Согласно заявлению производителя, Xiaomi BE6500 предлагает теоретическую пиковую скорость до 3,57 Гбит/с. Также благодаря технологии mesh пользователи могут объединить до десяти таких маршрутизаторов для создания бесшовной сети, что значительно улучшает качество соединения в больших помещениях. 

По словам производителя, по сравнению с моделями Wi-Fi 6, новый роутер обеспечивает увеличение максимальной скорости на 147% и улучшение покрытия на больших расстояниях на 358%. Маршрутизатор также получил поддержку 4KQAM и OFDMA и возможность интеграции в систему умного дома. Xiaomi BE6500 уже доступен для предзаказа.

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Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
Xiaomi представила мощный Wi-Fi 7 роутер BE6500
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Nvidia&Intel Hater
20:03
то есть ты сначала опозорился а теперь пытаешься вывернутся,ту тупее чем я думал.убогий говносос фельдшер и я то постарше тебя в любом раскладе буду.вот ты как раз малолетка лет 20 макс 30.Конечно у т...
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Nvidia&Intel Hater
20:02
Это изза того что сервер ютуба откдывает фрагментированное соединение.надо ставить -f1 -e 1 в cmd а не по умолчанию запускать.тут делооне в браузере .просто совпало.оно на разных так будет
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Nvidia&Intel Hater
19:59
Для идиотов это SuperSpeed usb 3.1.Как вы гниды либеральные друг друга находите,прям два собака паря с утырком Можем повторить.тебя кстати давно небыло.Я думал ту уже сдох или на киче,а тебя просто в ...
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Nvidia&Intel Hater
19:55
а скачивал точно последний релиз который rc1 ? в других тебе нужно будет вручную адреса ютуба вбивать в блеклист
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Nvidia&Intel Hater
19:54
вот у него судя по всему скоро проблемы возникнут через парочку постов таких,найти его в апшеронске как два пальца,это хохлик можем повторить ну или либерогнида он (сути не меняет ) под впн.а наш клеш...
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Nvidia&Intel Hater
19:52
если настроить вручную то кружка даже при первом запуске не будет.и надо сменить там количесвто пакетов для фрагментации.по умолчанию два а достаточно 1
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Nvidia&Intel Hater
19:49
там выставлены все возможные галки ,которые конечно будут тормозить скорость.видимо в целях совместимости сделано
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rodentekb
19:46
А какие проблемы в России, может расскажите, а то россияне не в курсе.
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Nvidia&Intel Hater
19:46
Сегодня над Нью-Йорком наш флаг подняли.Символично.Хохлы за три месяца 110 тысяч свиней своих потеряли и это здорово
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Nvidia&Intel Hater
19:44
Потому что сайтом владеют хохлы насколько извекстно.я все изречения данных товарищей собрал с скринами и отправил куда нужно.там куча вышла просто,думаю до блокировки в домене рф этот говносайт скоро ...
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