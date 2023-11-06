Многие в команде разработчиков хотели удалить саму сцену из 4 главы игры или её музыкальное сопровождение

Сэм Лейк, креативный директор и ведущий сценарист Remedy Entertainment, в своём свежем интервью поделился неожиданными подробностями о разработке Alan Wake 2, раскрыв, что одна из самых ярких и восхитительных сцен, получивших небывалые положительные отзывы критиков и игроков, могла быть удалена в процессе разработки.

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Под вопросом была глава Initiation 4 (Инициация, часть 4), которая завоевала сердца игроков благодаря музыкальному номеру, прозвучавшему во время сражений. Сэм Лейк поделился, что многие разработчики стремились вырезать эту сцену или её музыкальное сопровождение, поскольку они не видели способа объединить игровой процесс с музыкой. Однако креативный директор настоял на своей позиции и защитил свою идею.

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Источником вдохновения для этой концепции послужила битва во время концерта из первой части Alan Wake, а также положительный отклик на включение энергичной музыки в сражении "Лабиринта пепельницы" из Control, которая значительно усилила эпическую силу сцены. Важную роль в осуществлении идеи сыграла группа Poets of the Fall, которая уже не первый раз сотрудничала с Remedy над музыкой для их игр.