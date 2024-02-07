RTX 4070 Super





Когда речь заходит о видеокартах, компания NVIDIA всегда занимает лидирующие позиции. Вслед за выпуском своих легендарных RTX 3070 и RTX 2070, на арену выходит новая видеокарта - RTX 4070 Super! В данной статье мы рассмотрим все особенности и преимущества этой видеокарты, а также сравним ее с конкурентами в ее сегменте.

Революционная видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super, разработанная с использованием передовых технологий и инноваций в области компьютерной техники, является одним из самых ожидаемых продуктов на рынке. Созданная на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace и оснащенная новейшими технологиями, такими как трассировка лучей и ИИ, эта видеокарта предлагает непревзойденное качество изображения, высочайшую производительность и расширенные функциональные возможности.

Подробные характеристики NVIDIA RTX 4070 Super:

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Архитектура: NVIDIA Ada Lovelace

Количество ядер CUDA: 7680

Базовая тактовая частота: 1.5 ГГц

Тактовая частота с ускорением: 1.8 ГГц

Скорость текстурирования : 584.6

Объем видеопамяти: 8 ГБ GDDR6X

Разрядность шины видеопамяти: 256 бит

Пропускная способность видеопамяти: 448 Гбит/с

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Энергопотребление: 210 Вт

Рекомендуемый блок питания: 650 Вт

Преимущества

Основным преимуществом RTX 4070 Super перед другими видеокартами является использование архитектуры NVIDIA Ada Lovelace упомянутую раннее. Это обеспечивает более высокую эффективность и производительность, что особенно важно для геймеров и профессиональных дизайнеров. Кроме того, благодаря увеличенному количеству ядер и улучшенной памяти, эта видеокарта может обрабатывать большие объемы информации, что делает её идеальной для работы с тяжелыми программами и играми.

Минусы

Меньшее количество видеопамяти может быть недостатком для некоторых пользователей, но это также делает видеокарту более доступной и энергоэффективной. Необходимость обновить блок питания может быть неудобством для некоторых пользователей, но большинство современных компьютеров уже имеют блоки питания, способные поддерживать эту видеокарту.

Ограниченная доступность и высокая цена являются общими проблемами для новых технологий, но с течением времени эти проблемы обычно решаются. Возможность перегрева и риск повреждения или потери данных являются общими для всех видеокарт и требуют от пользователей внимательного отношения и соблюдения правил эксплуатации.

Температуры линейки 4070

Тесты и сравнение

Чтобы понять, насколько RTX 4070 Super превосходит своих конкурентов, необходимо провести сравнение. В первую очередь, эта видеокарта превосходит RTX 3060 Ti благодаря своей более высокой производительности и меньшей стоимости. Кроме того, по сравнению с видеокартами AMD Radeon, такими как RX 6700 XT и RX 6600 XT, RTX 4070 Super также демонстрирует превосходство в плане производительности. По результатам тестов, NVIDIA RTX 4070 Super показала значительное превосходство по средней частоте кадров (FPS). В игре Cyberpunk 2077 средняя частота кадров RTX 4070 Super составила 141 FPS.

В игре Atomic Heart результаты составили 110 FPS

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Технологии трассировки лучей и ИИ

Одной из ключевых особенностей RTX 4070 Super являются технологии трассировки лучей и искусственного интеллекта. Первая позволяет создавать реалистичное освещение, тени и другие эффекты, делая графику более качественной и приятной для глаз.

На фото представлено сравнение со включенным и выключенной технологией трассировки лучей

Вторая же, в свою очередь, позволяет увеличить производительность без ущерба для качества изображения, благодаря чему игры становятся еще более плавными и детализированными. На фото представлено сравнение FPS c DLSS 2.0 и DLSS 3.0 в Cyberpunk 2077

Выводы

Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super по праву считается одной из самых продвинутых и актуальных на рынке. С ее помощью пользователи смогут насладиться графикой нового поколения в играх и профессиональных программах для работы с трехмерной графикой