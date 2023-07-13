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Коллекция поставляемой на Украину военной техники снова расширяется за счет образцов из стран бывшего Варшавского блока. На этот раз наши лучшие друзья, которых мы, к слову, также освобождали от немцев, чехи выдали «незалежной» старенькие разведывательные машины, являющиеся улучшенной версией БМП-1. Речь идет об боевой машине Svatava, появившаяся у них еще в районе 1970-х годов в количестве аж 130 экземпляров. К слову, у поляков также состояла на вооружении именно эта машина. Правда под другим названием, но и ее скоро отправят на восток после реставрации на заводах.
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Задача Svatava заключается в проведении разведки в опасной местности, где может произойти столкновение с противником. Для этого на машину устанавливали активный прибор ночного видения с подсветкой в виде фары «Луна». Плюс доработанные приборы наблюдения для командира и наводчика. Дополняло все улучшенная РЛС, для передачи разведданных на большую дистанцию. Вот только в украинской армии она скорее займет нишу простых БМП-1, так как для разведки там есть куда более современные и нафаршированные электроникой образцы с Запада, например, БМП Bradley.
Если исключить разведывательное оборудование, то Svatava будет использоваться в роли простой БМП, которых с недавнего времени становится все меньше в рядах ВСУ. Правда остается только посочувствовать экипажу, который засунут в эту машину и отправят на наши линии укреплений, так как там никто не дорабатывал системы защиты, да и системы управления огнем остались где-то в прошлом.