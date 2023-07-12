В мировой сети интернет появились кадры выражения благодарности военнослужащих отряда "Керчь" российской армии Владимиру Зеленскому "за предоставление" Bradley. Американская БМП была отбита у ВСУ по результатам сражения на Запорожском направлении.
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Источник фото: rg.ru
Спецоперация является тем мероприятием, где украинская сторона ставит "на довольствие" в ВС РФ большое число разнообразной западной техники, в том числе и стран НАТО. Потом если техника более-менее актуальная, она попадает к российским техническим специалистам, которые исследуя данные образцы, находят способы эффективного противодействия и рассказывают о них действующим бойцам на передовой.
Источник фото: скриншот из видео
Но самый плохой вариант для зарубежных союзников Украины заключается в том, что Россия не только оставляет себе западные секреты, но и передаёт захваченную технику "по цепочке" в другие страны, как это было сделано с ПТРК Javelin. Весьма вероятно в Иране скоро сделают свой аналог Джавелина.
А после получения доступа к сверхсовременной малозаметной ракете англо-французского производства Storm Shadow, захваченной в Запорожской области, возможно с её секретами ознакомятся не только в России, но и в КНР, КНДР и том же Иране.