Теперь ждём аналогичных подарков от других союзников Украины

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В мировой сети интернет появились кадры выражения благодарности военнослужащих отряда "Керчь" российской армии Владимиру Зеленскому "за предоставление" Bradley. Американская БМП была отбита у ВСУ по результатам сражения на Запорожском направлении.

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Источник фото: rg.ru





Спецоперация является тем мероприятием, где украинская сторона ставит "на довольствие" в ВС РФ большое число разнообразной западной техники, в том числе и стран НАТО. Потом если техника более-менее актуальная, она попадает к российским техническим специалистам, которые исследуя данные образцы, находят способы эффективного противодействия и рассказывают о них действующим бойцам на передовой.





Источник фото: скриншот из видео





Но самый плохой вариант для зарубежных союзников Украины заключается в том, что Россия не только оставляет себе западные секреты, но и передаёт захваченную технику "по цепочке" в другие страны, как это было сделано с ПТРК Javelin. Весьма вероятно в Иране скоро сделают свой аналог Джавелина.

А после получения доступа к сверхсовременной малозаметной ракете англо-французского производства Storm Shadow, захваченной в Запорожской области, возможно с её секретами ознакомятся не только в России, но и в КНР, КНДР и том же Иране.





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