Как это часто бывает - всему виной карман пользователя.

Британская полиция недовольна тем, что в последнее время им приходит много ложных экстренных вызовов, сообщают европейские СМИ. При этом звонки поступают только со смартфонов на Android.

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Дело в том, что недавно на платформе Android появилась функция Emergency SOS, призванная помогать пользователям в сложных жизненных ситуациях. Чтобы функция сработала, необходимо много раз нажать на кнопку включения-выключения смартфона – тогда устройство само позвонит по номеру 999. Видимо, карманы владельцев случайно звонят полиции при ходьбе пользователя. Данная функция появилась в обновлениях в период с осени 2022 по февраль 2023. Корпорация Google заявила, что вина в таких случаях лежит на производителях смартфонов.

Подобные ситуации происходят сразу в нескольких регионах Соединенного Королевства. Полиция объяснила, что на принятие одного ложного вызова уходит около двадцати минут, а для служб экстренных вызовов это катастрофически и может обернуться трагедией. Службы, согласно законодательству страны, обязаны выезжать к каждому звонившему, если он молчит и не отвечает на телефон.

Ранее ситуации с ложными вызовами происходили и после обновления iOS – к примеру, телефон мог вызвать полицию танцующему человеку.

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