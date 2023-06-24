Мичиганский университет (University of Michigan (U-M)) представил исследование, изучающее зависимость восприятия смерти и собственно смерти. Связь между двумя явлениями отлично проявилась на примере мух. Исследователи пришли к выводу, что когда мухи видят мертвого представителя своего рода, их мозг заставляет организм стареть быстрее.
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По словам ученых, когда муха видит мертвую особь того же вида, к которому она принадлежит, эллипсоидное тело мозга насекомого начинает работать с повышенной активностью. Эксперименты с отключением и включением нейронов показали те нейроны, которые непосредственно влияют на изменение цепочек в мозгу организма мухи. Если эти нейроны (R2 и R4) активировать искусственно, то активность мозга все равно изменится, даже если поблизости нет трупа сородича мухи. Изменения связаны с выработкой серотонина, который определенно влияет на процесс старения.
Ученые высказывают предположения о том, что подобные нейронные связи могут влиять на старение и у других видов животных – начиная от насекомых и заканчивая высшими приматами, а, соответственно, и человеком.
Исследования в этой области смогут стать ключом к препаратам, замедляющим старение.