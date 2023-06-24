Генри Кавилл принял решение покинуть сериал "Ведьмак"
Генри Кавилл недавно обратился к коллегам с прощальной речью и выразил в их адрес благодарность. Звезда «Ведьмака» принял участие в съемках 3-го сезона боевика, ставший для него последним. Известный актер воспользовался предоставленной на Нетфликс Ludum возможностью для прощания с поклонниками и участниками проекта.
Речь Генри Кавилла оказалась очень эмоциональной и краткой. Он признался в том, что испытывает чувство любви к коллегам. Проведенное вместе время оказалось чудесным и незабываемым. Актер отметил, что получил настоящее удовольствие и работать с профессионалами для него стало настоящей честью. Персонажи получили немало дополнительных деталей и нюансов, что потребовало усердия, усилий и заботы. В конце прозвучали фразы, что актер будет очень скучать.
На текущий момент нет официальной информации о причинах, которые заставили известного актера покинуть проект. Он считается любителем оригинальных произведение и видеоигр-адаптаций. Именно его любовь к первоисточникам стала ключевым фактором в выборе исполнителя роли.
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Существуют слухи, что Генри Кавилл желает вернуться к роли Супермена. Существует неподтвержденная версия, что уход объясняется ростом напряженности в отношениях с шоураннерами адаптации. Разногласия касаются особенностей режиссуры, а также связаны с появлением разночтений по сравнению с исходным материалом.
Пока сложно предположить, в каком направлении будет развиваться проект без участия Генри Кавилла. Для многих фанатов его уход вызвал настоящим шоком и новость была воспринята неоднозначно. Для некоторых аналитиков такой исход оказался ожидаемым, так как с Netflix контракт только на 3 сезона и актер просто принял решение не продлевать соглашение.
Имеется предварительная информация, что на смену известному исполнителю придет Лиам Хемсворт.
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