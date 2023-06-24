Украинцы снова сообщают, что русские беспилотники и ракеты попали по территории страны в ночь на 22 июня. По информации, поступившей от Воздушных сил ВСУ зафиксировано три беспилотных летательных аппарата, несколько ракет Х-22 и даже гиперзвуковые «Кинжалы». Последние вроде как ушли в Днепропетровскую область и более подробной информации нет. Но не это самые интересное, а то, что заявления по поводу них слегка изменили риторику.
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ПВО ВСУ работает настолько хорошо, что сбило наши дроны. Правда один из них успел навестись на цель и упал прямо на склад с боеприпасами. О последствиях прилета нет подробной информации, но скорее всего военный объект киевских военных получил повреждения. Остальные два БПЛА были ловко уничтожены зенитными установками и вреда не причинили.
Самая интересная часть рассказывает про наши «Кинжалы», которые сбиваются средствами ПВО той стороны чуть-ли не пачками. Вероятно, еще на пилонах несущих ракеты МиГ-31. В этот раз ВСУ зафиксировали сразу три ракеты этого вида и даже смогли отследить направление их полета в сторону Днепропетровской области. И на этом все. Обычно после сообщения о зафиксированных «Кинжалах» идут высказывания, что их все успешно сбили и вообще значимость гиперзвуковых боеприпасов РФ переоценена. В этот раз ничего такого не случилось. Ракеты просто куда-то улетели и потерялись.
Скорее всего, «Кинжалы» долетели до своей цели, но, чтобы не поднимать лишние волны в информационном поле, ВСУ решили не публиковать данные. Может до них дошло, что сбить такую ракету почти нереально и кто-то умный подсказали выплескивать меньше баек.