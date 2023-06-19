CD Projekt представила обновленный список изменений.

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Одно из наиболее ожидаемых событий этого года - выход долгожданного дополнения к игре Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Разработчики сообщили некоторые детали о изменениях, которые ждут игроков в этом дополнении, в сравнении с базовой версией игры.

реклама

Авторы обещают значительное улучшение геймплея, которое будет распространено и на основную игру. Согласно заявлению команды разработчиков: "DLC стало площадкой для улучшения базовой игры. Мы стремились к постоянному совершенствованию, внедряя нововведения в геймплей и умения персонажа. Теперь перки стали более конкретными и мощными, при этом их общее количество было сокращено".

В рамках дополнения появится новый игровой атрибут - Relic, который предоставит игрокам новые возможности и тактические преимущества.

Основное внимание также уделялось улучшению игрового процесса. Теперь игроки смогут стрелять из транспортных средств, а некоторые автомобили будут оборудованы собственным оружием. Искусственный интеллект значительно усовершенствован, включая полицейскую систему, которая сделает схватки более увлекательными и реалистичными.

В дополнение к основным и побочным миссиям, игроки смогут выполнить множество дополнительных заданий и курьерских поручений. Виртуальный мир также будет обогащен новыми секретами, ждущими своего открытия игроками.

Ожидается, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, чтобы предоставить игрокам ещё больше возможностей и погрузить их в захватывающий мир.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Это дополнение обещает принести значительные улучшения и новые возможности, чтобы удовлетворить ожидания фанатов.