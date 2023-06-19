Одно из наиболее ожидаемых событий этого года - выход долгожданного дополнения к игре Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Разработчики сообщили некоторые детали о изменениях, которые ждут игроков в этом дополнении, в сравнении с базовой версией игры.
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Авторы обещают значительное улучшение геймплея, которое будет распространено и на основную игру. Согласно заявлению команды разработчиков: "DLC стало площадкой для улучшения базовой игры. Мы стремились к постоянному совершенствованию, внедряя нововведения в геймплей и умения персонажа. Теперь перки стали более конкретными и мощными, при этом их общее количество было сокращено".
В рамках дополнения появится новый игровой атрибут - Relic, который предоставит игрокам новые возможности и тактические преимущества.
Основное внимание также уделялось улучшению игрового процесса. Теперь игроки смогут стрелять из транспортных средств, а некоторые автомобили будут оборудованы собственным оружием. Искусственный интеллект значительно усовершенствован, включая полицейскую систему, которая сделает схватки более увлекательными и реалистичными.
В дополнение к основным и побочным миссиям, игроки смогут выполнить множество дополнительных заданий и курьерских поручений. Виртуальный мир также будет обогащен новыми секретами, ждущими своего открытия игроками.
Ожидается, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5, чтобы предоставить игрокам ещё больше возможностей и погрузить их в захватывающий мир.
Это дополнение обещает принести значительные улучшения и новые возможности, чтобы удовлетворить ожидания фанатов.