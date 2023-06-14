Lionsgate (та самая, которая работает над фильмом Джон Уик) готова приступить к съемкам очередной интерпретации фильма ужасов «Лепрекон». Планы о производстве ремейка вынашивались на протяжении 10 лет. Задействовать в перезапуске проекта Уорвика Дэвиса студия не планирует.
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Фелипе Варгас был отмечен наградами за режиссерскую работу над картиной «Молочные зубы». В рамках проекта ему предстоит выступить в роли постановщика. Создателем сценария должен стать Майк Ван Ваес, известный по работе находящегося в производстве «Лило и Ситч».
Рой Ли входит в число востребованных продюсеров, работающих в жанре ужасов. В его актив входят картины «Оно» и «Варвар», а теперь он выступит в роли куратора «Лепрекона». Планируется использование бренда Vertigo Entertainment.
С момента выхода франшизы прошло 30 лет, но она продолжает завораживать. Проект позволит представить ее в новой интерпретации, а Мири и Рой считаются надежными продюсерами и профессионалами жанра ужасов. Президент Эрин Вестерман отметил, что предложенная Фелипе версия вызвала восторженные чувства. Благодаря его таланту проект должен получиться одновременно пугающим и веселым.
Создателем малобюджетного фильма «Лепрекон» в 1993 голу стала Trimark Pictures. Уорику Дэвису досталась роль лепрекона, обладающего мстительным характером. В обязанности главного персонажа входила охрана золота. Фильм стал дебютным для американской актрисы Дженнифер Энист. Проект превратился в кассовый хит, запустившим популярную франшизу. Она смогла продлиться 30 лет, а игрой Уорвика Дэвиса можно было наслаждаться в 6-ти фильмах. По предварительной информации его участия в очередной версии не планируется.
«Лепрекон» в 2000 году стал частью студии Lionsgate после приобретения Trimark.