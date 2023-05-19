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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Общие сборы всех частей «Джона Уика» превысили отметку в 1 миллиард долларов
Только четвёртая часть собрала свыше 425 миллионов.
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Настал момент вновь рассказать об успехах «Джона Уика», но в этот раз речь пойдёт не только о прекрасных цифрах проката четвёртой части. Профильное издание Variety поспешило сообщить, что по состоянию на 18 мая 2023 года общие сборы фильмов в киновселенной «Джон Уик» во всём мире превысили отметку в 1 миллиард долларов.

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Такого впечатляющего результата квадрология про бесстрашного белоруса Джордани Йовановича смогла достичь спустя 9 лет после выхода первой части. Конечно, львиную долю сборов собрала именно четвёртая часть — по последним данным, они превысили 425 миллионов долларов при производственном бюджете в 100 миллионов долларов. Все три предыдущие части разом смогли собрать 575 миллионов долларов.

Ситуация по сборам в прокате каждой из частей «Джона Уика» выглядит следующим образом:

  • «Джон Уик» (2014) — 86 миллионов долларов.
  • «Джон Уик 2» (2017) — 174 миллиона долларов.
  • «Джон Уик 3» (2019) — 327 миллионов долларов.
  • «Джон Уик 4» (2023) — 425 миллионов долларов.

Напомним, после выхода четвёртой части авторы вселенной решили немного отдохнуть от истории именно Джона Уика (то есть, героя Киану Ривза), но саму вселенную будут развивать без остановки. Уже в июне следующего года в прокат должна выйти кинокартина «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. А в сентябре текущего года мы ожидаем запуска мини-сериала «Континенталь» в стриминговом сервисе Peacock, который расскажет о молодом Уинстоне.

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Но и это ещё не всё: в ближайшем будущем кинокомпания Lionsgate должна анонсировать ещё один спин-офф «Джона Уика», работа над которым идёт уже несколько месяцев.

#кино
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