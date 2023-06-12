Турнир BLAST Paris Major по CS:GO проводился в Париже. G2 стали участниками, так как были одной из лучших команд мира. Challengers дался им легко - они получили огромный процент побед. Однако до плей-офф геймеры так и не добрались. Их вылет стал шоком не только для фанатов, но и для букмекерских контор.
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Есть две предполагаемые причины почему соль сильная команда показала не свойственный ей результат:
- Высокий процент поражений в стадии Legends, при игре за контртеррористов. G2 Не смогли получить нужный процент побед, сдавая раунды в решающих моментах.
- Участники команды были слишком самоуверенными, полагаясь на свои сильные стороны. Умений хватило только на Challengers. Но при встрече с достойными соперниками, оказалось, что геймеры не достаточно хорошо координируют друг друга и идут на неоправданные риски.
- G2 часто полагались на одиночные действия.
Не смотря на провал в турнире, G2 не считается плохой командой. Даже в Париже они добились значительных индивидуальных результатов, которые стоит учитывать их соперникам в будущем.
Уверены, что такой результат заставит команду G2 сделать работу над ошибками, чтобы быстро зализать раны от такого выступления. А наверстать упущенное им помогут другие крупные события, в которых G2 примет участие до конца этого года.