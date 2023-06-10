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В Тюменской области все больше школьников стремятся стать более грамотными в области экологии

Молодое поколение понимает, насколько важна для планеты стала проблема изменения мирового климата.
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Чтобы процесс обучения протекал эффективнее, во многих школах региона проводятся дополнительные мероприятия, нацеленные на развитие экологической культуры и осознанности учащихся.

Ученые ТюмГУ поддержали инициативу и предложили помощь. Они оказывают активную поддержку новому поколению и помогают разобраться в основных механизмах смены климата на планете.

На период летних каникул начала работу школа "Химия-IT-Технологии", куда приглашают детей с 6 по 10 класс. Здесь тюменские школьники изучают механизмы, посредством которых климат стал меняться. Обучение включает в себя основные принципы работы атмосферы и глобальных климатических процессов, которые способствуют изменению погоды, резкому изменению температурных режимов и даже глобальному потеплению.

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В проекте "Экоклиматическая химия" в качестве экспертов принимают участие Солдатова Е. и Самохина Н. – сотрудники ТюмГУ. По их мнению, молодое поколение обязательно должно иметь представление о том, как и почему климат на Земле стал меняться.

Одним из методов, используемых при обучении, является наблюдение за изменениями погоды и изучение ее характеристик. Школьники исследуют, как уровень загрязнения атмосферы и выбросы парниковых газов влияют на климатические процессы, и какие меры можно предпринять, чтобы снизить их влияние.

Также в школах экспертами проводятся лекции и семинары в области экологии и климатических изменений, которые помогают учащимся более глубоко понимать и осознавать проблемы природы.

Важно отметить, что стремление тюменских школьников к заботе об экологии является достойным примером для остальных регионов России.

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