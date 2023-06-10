Кроме Леопардов Российскими войсками уничтожено много бронетехники противника, включая и знаменитые американские БМП Bradley.

Украинские военные потеряли уже несколько единиц поставленных с запада танков «Леопард 2». Речь идет не только о стареньких модификациях А4, но и о более современных вариантах А6, которые состоят на вооружении почти всех европейских держав. Это привело к тому, что западные страны начали всерьез беспокоиться о ситуации на Запорожском направлении. По крайней мере так утверждает Фред Плейтген, американский военный обозреватель в своем интервью на канале CNN. И это еще не упоминаются десятки побитых или брошенных БМП «Бредли» в варианте M2A2.

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Также были опубликованы фотографии превращенный в металлолом немецких «леопардов 2» на страницах издания «Политико». Это тоже не придало уверенности в том, что техника так уж сильно поможет и поставленная с Запада «гуманитарная помощь» на что-то повлияет. Такая жесткая реакция идет по причине того, что боятся, что влитые средства не окажут нужного воздействия и придется тратить еще больше денег.

Кроме того, стоит помнить об имиджевых потерях. Ведь до этого новые модификации танков Леопард 2 ни разу никем не уничтожались. А у американских «Бредли» за счет ПТР «Тоу» вообще создалась репутация истребителей советских танков. Вдобавок, техника может попасть в руки к русским, и они вдоволь над ней поработают. А это значит, что к нам попадут не теоретические, а фактические данные о бронировании современных танков НАТО. Среди которых Leopard 2A6 считается чуть ли не лучшим. Не стоит забывать про электронную начинку и силовую установку. Все пойдет в дело и принесет пользу.

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Ранее сообщалось о том, что Россия своим беспилотником Ланцет уничтожила зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.