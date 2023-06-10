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На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
Кроме Леопардов Российскими войсками уничтожено много бронетехники противника, включая и знаменитые американские БМП Bradley.
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Украинские военные потеряли уже несколько единиц поставленных с запада танков «Леопард 2». Речь идет не только о стареньких модификациях А4, но и о более современных вариантах А6, которые состоят на вооружении почти всех европейских держав. Это привело к тому, что западные страны начали всерьез беспокоиться о ситуации на Запорожском направлении. По крайней мере так утверждает Фред Плейтген, американский военный обозреватель в своем интервью на канале CNN. И это еще не упоминаются десятки побитых или брошенных БМП «Бредли» в варианте M2A2.

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Также были опубликованы фотографии превращенный в металлолом немецких «леопардов 2» на страницах издания «Политико». Это тоже не придало уверенности в том, что техника так уж сильно поможет и поставленная с Запада «гуманитарная помощь» на что-то повлияет. Такая жесткая реакция идет по причине того, что боятся, что влитые средства не окажут нужного воздействия и придется тратить еще больше денег.

Кроме того, стоит помнить об имиджевых потерях. Ведь до этого новые модификации танков Леопард 2 ни разу никем не уничтожались. А у американских «Бредли» за счет ПТР «Тоу» вообще создалась репутация истребителей советских танков. Вдобавок, техника может попасть в руки к русским, и они вдоволь над ней поработают. А это значит, что к нам попадут не теоретические, а фактические данные о бронировании современных танков НАТО. Среди которых Leopard 2A6 считается чуть ли не лучшим. Не стоит забывать про электронную начинку и силовую установку. Все пойдет в дело и принесет пользу.

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Ранее сообщалось о том, что Россия своим беспилотником Ланцет уничтожила зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

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#всу #leopard
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ЧатоБот
19:31
Всё правильно, ведь должна же в этом мире остаться хоть одна не опозорившаяся "вундервафля".
На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
ЧатоБот
19:29
Ставка в сборе? Обмозговываете контрнаступ? Один только вопрос - а шо у вас у всех с еб@лами? Я уж не спрашиваю, где среди вас Залужный и Буданов... https://t.me/pozivnoy_kazman/3709
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
SLASH_518
19:28
Не, я тоже подтверждаю, материнки стали раза в два тоньше чем раньше. Память нужно при сборке устанавливать на ровной твёрдой поверхности, так как если мамка уже в корпусе, то будет гнуться чуть ли не...
Новая проблема массивных видеокарт — печатные платы трескаются из-за тяжести охлаждения
Jangirkhan Fayzullin
19:26
А ЧТО МОЖЕТ ОТЛЕТЕТЬ ОТ ЖЕСТЯНОГО КОМБАЙНА ПРИ ПОПАДАНИИ БОЛВАНКИ ??? ОН ПРОСТО ПРОШЬЁТСЯ КАК БУМАГА.
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Михаил Авраменко
19:25
Жаль что Абрамсы не дали - точно бы массовые инфаркты и суициды начались.
На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
DonCarleone
19:21
А что переживать то, дырявый патриот пережили же, нормально..еще поставите....и всё будет уничтожено.
На Западе все сильнее начинают переживать об уничтожении ОБТ Leopard 2
Женя Фролов
19:21
возведешь, если вокруг всё тихо и спокойно. а в условиях, когда всякие герани и прочие цветы вокруг летают, даже за 5 лет сложно завод построить. разве что под землю копать на пол километра.
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Jangirkhan Fayzullin
19:20
Вот поэтому вас и отправят на свалку истории, недофюреры, русские нацисты.
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Михаил Авраменко
19:19
100 тысяч свинтусов... Какая же там вонища-то стоит...
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
DonCarleone
19:19
так почитай западную прессу ослина, там тоже самое пишут про значительные потери у всу за последние 5 суток, неохотно он подтвердил, недофюрер хренов, народ свой на убой повёл.
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
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