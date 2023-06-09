Вероятно, Германия все-таки передаст РЛС для остающихся пусковых установок.

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» продолжают создавать антирекламу зенитно-ракетным комплексам западного производства. Буквально пару дней назад с их помощью был уничтожен Hensoldt TRML-4D, являющийся радиолокационной станцией ЗРК IRIS-T немецкого производства. Наш дрон качественно отработал по столь лакомой цели и теперь украинский режим вынужден просить немцев о замене столь важной части комплекса. При этом упоминается, что военные ВСУ узнают, а нельзя ли заменить штатную РЛС изделиями других производителей, что звучит довольно странно.

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Продукция ZALA уже не однократно помогала украинским военным избавляться от лишней техники. Так в мае было поражение «Ланцетами» сразу нескольких машин комплекса С-300 и даже одного «Тора». И вот теперь настала очередь немцев. Штатную РЛС комплекса заменить сложно и что ответит на просьбу украинцев германское правительство – неизвестно. Скорее всего, поставки отдельно радиолокационную станцию сложно и вообще их вряд ли производят отдельно от всего комплекса, так как это нелогично. Ну кто будет брать отдельно такую установку?

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Вот и получается, что стоит теперь на Украине несколько пусковых установок с ракетами и заряжающие машины для них. И будут продолжать стоять пока политики не договорятся о поставках А учитывая позицию немцев в современном мире, то украинцы могут дождаться поставки РЛС отдельно от остального ЗРК. Остается надеяться, что это подлиться как можно дольше и как только антенну поставят, то новые «Ланцеты» немедленно помогут превратить установку в металлолом.