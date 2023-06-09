Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Украинцы просят немцев заменить уничтоженную «Ланцетом» РЛС ЗРК IRIS-T
Вероятно, Германия все-таки передаст РЛС для остающихся пусковых установок.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» продолжают создавать антирекламу зенитно-ракетным комплексам западного производства. Буквально пару дней назад с их помощью был уничтожен Hensoldt TRML-4D, являющийся радиолокационной станцией ЗРК IRIS-T немецкого производства. Наш дрон качественно отработал по столь лакомой цели и теперь украинский режим вынужден просить немцев о замене столь важной части комплекса. При этом упоминается, что военные ВСУ узнают, а нельзя ли заменить штатную РЛС изделиями других производителей, что звучит довольно странно.

реклама

Продукция ZALA уже не однократно помогала украинским военным избавляться от лишней техники. Так в мае было поражение «Ланцетами» сразу нескольких машин комплекса С-300 и даже одного «Тора». И вот теперь настала очередь немцев. Штатную РЛС комплекса заменить сложно и что ответит на просьбу украинцев германское правительство – неизвестно. Скорее всего, поставки отдельно радиолокационную станцию сложно и вообще их вряд ли производят отдельно от всего комплекса, так как это нелогично. Ну кто будет брать отдельно такую установку?

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Вот и получается, что стоит теперь на Украине несколько пусковых установок с ракетами и заряжающие машины для них. И будут продолжать стоять пока политики не договорятся о поставках А учитывая позицию немцев в современном мире, то украинцы могут дождаться поставки РЛС отдельно от остального ЗРК. Остается надеяться, что это подлиться как можно дольше и как только антенну поставят, то новые «Ланцеты» немедленно помогут превратить установку в металлолом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #ланцет
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
14
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
4
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
16
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
6
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
9
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
5
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
33
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
1
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
4
За 3 дня сгорело 10 танков Leopard 2 – немецкие кошки не сделали ни одного выстрела
7
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+
«Капитан Америка 4» теперь называется «Капитан Америка: Дивный новый мир»
2
Руководство Samsung призвало власти США помочь бороться с кадровым голодом в национальной полупроводниковой отрасли
+

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
3
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
21
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
6
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
35
Страшная сказка про Голливуд
5
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
50
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11

Сейчас обсуждают

DonCarleone
23:44
эту сутуацию сша и ес сами и организовали для себя..
США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
DonCarleone
23:42
Цирк с клоунами подъехал, смотрим дальше.
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
Александр Иванов
23:42
Увидим новые виды животных и растений, 👍 но и увидим много неизвестных бактерий, 🤔 со старыми справиться не можем.
Крупнейшего в мире айсберга больше нет - его разорвало на несколько частей у острова Южная Георгия
хахахер
23:36
все переговоры,только после взятия вашигтона будут
США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
DonCarleone
23:34
писта вам настала еврогейцы, живите и бойтесь всю жизнь теперь, без дешевых ресурсов выживайте.
Путин заявил, что российское ядерное оружие разместят в Белоруссии в начале июля
kitava
23:31
У него в любом случаи будут проблемы запросить эту дополнительную помощь. Она нужна оппонентам на азиатскую кампанию по сдерживанию Китая. Экономика Китая в первом квартале показала лучшую устойчивост...
США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
DonCarleone
23:31
одни плюсы
Путин признал нехватку современных вооружений в ВС РФ, но отметил интенсивное наращивание их производства
DonCarleone
23:29
Как говорится: Стадо баранов возглавляемое львом, всегда одержит победу над сталом львов возгавляемое бараном.
Путин: украинское наступление началось, предпринятые попытки провалились, но потенциал у ВСУ ещё сохранился
WOLF PACIFIER
23:29
суровые реалии чешского игропрома.
GSC Game World не привезёт S.T.A.L.K.E.R. 2 ни на одну из июньских игровых выставок
Rainhardt78
23:28
Для максималок берите 4090 за 150к)) А вообще, высокие от максимальных визуально практически не отличаются, зато видяху грузит гораздо меньше
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем