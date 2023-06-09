Первый фильм выйдет уже в этом году.

Первая часть «Луны повстанцев» Зака Снайдера, которая выйдет в конце года, обещает захватывающую научную фантастику и битву между партизанами и деспотичной армией, пытающейся навязать свою волю галактике. Но если вы хотите, чтобы фильмы от Снайдера были более драматичными, он готов сделать это специально для вас. У режисера запланированы две альтернативные редакции фильма: одна для детей и взрослых, а другая больше ориентированная только на взрослых.

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По словам Снайдера, один из фильмов будет чем-то, «что каждый сможет посмотреть и насладиться». Последует более тяжелая, более взрослая версия. «Я считаю, что это будет приятно для моих сторонников и тех, кто готов нырять глубже в повествование».

В фильме София Бутелла играет Кору, воина с непростой историей, которая сплачивает и обеспечивает дальнейшую помощь народу Вельдта с сельскохозяйственной луны.

А как насчет того, что будет два фильма? Решение было принято после того, как Снайдер представил свой оригинальный сценарий. Дебора Снайдер, жена и давний продюсер, рассказывает, что первоначальный сценарий был только для одного фильма, но он был написан в «форме Зака» и включал в себя 172 страницы. В результате получилась почти трехчасовая картина, что не понравилось Скотту Стуберу, главе киноотдела Netflix. Стубер сказал: «На сервисе фильмы продолжительностью менее двух часов по какой-то причине заходят лучше»

— За два часа, я потеряю весь свой характер, — заявил Зак и предложил вариант с двумя полноценными проектами.

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Поскольку выход первого фильма запланирован на 22 декабря, вторая версия, вероятно, выйдет раньше, чем обычный студийный релиз.