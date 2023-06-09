Российские вооруженные силы все чаще начинают использовать барражирующие боеприпасы «Ланцет» и «Куб». В этот раз появилась новость с линии боевого соприкосновения, которая не может не радовать – в результате точного попадания дрона полностью уничтожена РЛС немецкого ЗРК IRIS-T, поставляемого немцами в виде гуманитарной помощи сами знаете куда. Информация поступила из недр МИ РФ и поэтому является правдивой и не имеет других толкований.
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Удар «Ланцетами» был нанесен буквально на днях и в сети уже появились кадры. На них видно, как дрон влетает в РЛС и полностью поражает ее. Одновременно с этим в безвозвратные потери можно записать одну пусковую установку и машину снабжения, которые оказались поблизости. Разумеется, одного «Ланцета» не хватило на поражение всего комплекса, но была выведена ключевая система, без которой все остальное превращается в бесполезное железо.
Тут стоит напомнить, что стоимость одного «Ланцета» прыгает в пределах 1 миллиона рублей и эти дроны производятся, как пирожки. В то же время немецкий комплекс IRIS-T оценивается примерно в 12 миллиардов рублей. Поэтому можно наглядно увидеть эффективность наших летающих снарядов. Также, отметим, что это первый ЗРК такого типа, который удалось уничтожить. До этого были сообщения в основном про комплексы советского и американского производства. Где теперь наши соседи будут брать РЛС для «ириски» сложно представить. Так как вполне вероятно, что в самой Германии их не так, чтобы много.