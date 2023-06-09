Воздух – это важнейшая составляющая жизнедеятельности человека наряду с пищей и теплом. Он необходим для непосредственно дыхания, поддержания температуры тела и обмена веществ. Без воздуха человек не может жить более нескольких минут.

В помещении воздух играет еще более важную роль, чем на открытом воздухе. В закрытых пространствах концентрация углекислого газа может значительно повышаться, что приводит к ухудшению самочувствия и даже к проблемам со здоровьем.

Для поддержания качества воздуха в помещении необходимо регулярно проветривать, использовать очистители воздуха или специальные фильтры. Также необходимо следить за чистотой воздуха, удаляя пылевые накопления и другие загрязнения.

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Неправильный состав воздуха может привести к различным заболеваниям, таким как астма, аллергия, бронхит и другие. Поэтому важно следить за качеством воздуха в помещении и принимать меры для его улучшения.

Растения могут помочь очистить воздух в помещении, поглощая вредные газы и частицы пыли и выделяя кислород. Это происходит благодаря процессу фотосинтеза, который позволяет растениям использовать солнечный свет для преобразования углекислого газа и воды в кислород и глюкозу. В помещении растения также могут помочь снизить уровень шума, так как они поглощают звуковые волны и снижают их интенсивность. Кроме того, растения могут создавать приятную атмосферу и улучшать настроение, что также положительно влияет на качество воздуха в помещении. Словом, их пользу невозможно преувеличить и переоценить.

Специалисты из Технологического университета Сиднея (University of Technology Sydney, UTS) провели исследование, оценивающее уровень загрязненности помещений. Ими было выявлено, что часто в помещениях повышен уровень бензиновых испарений – БТЭК. Бензол, толуол, этилбензол и ксилол являются органическими растворителями, которые могут оказывать негативное воздействие на воздух в помещениях. Они могут проникать через стены и потолки, а также через окна и двери, и могут вызывать раздражение дыхательных путей у людей и животных.

Бензол, например, может быть опасным для здоровья человека из-за его канцерогенных свойств. Он также может вызывать головную боль, головокружение и тошноту. Толуол может вызвать раздражение глаз и кожи, а также может быть опасен для легких. Этилбензол может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Ксилол может быть опасен из-за своей способности вызывать ожоги на коже и при вдыхании. Особенно часто вышеперечисленные вещества встречаются в помещениях, расположенных недалеко от автозаправочных или автогазозаправочных станций (АЗС и АГЗС).

Именно растения способны поглотить даже самые опасные токсины, сократив вред, наносимый человеческому организму. Стоит заметить, что о них мы знаем не так много, несмотря на то, что ботаника известна человеку уже давно.

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Кроме того, некоторые виды домашних растений могут помогать бороться с загрязнением воздуха, например, с помощью поглощения углекислого газа и выделения кислорода. Таким образом, наличие домашних растений в помещении может быть полезным для поддержания здорового микроклимата и улучшения качества воздуха в доме. Растения – важная часть дизайна в том числе, и они немало влияют на психическое состояние человека, создавая атмосферу уюта и обжитости в доме.

Чтобы увеличить показатели работоспособности и эффективности растений, ученые предложили проект «зеленой стены», куда входят специальные растения, способные к фиторемедиации (очистки почвы и так далее от вредных веществ). Данная технология может быть использована для очистки окружающей среды от вредных веществ, таких как загрязнение воздуха, почвы и воды. Комнатные растения, используемые в этой технологии, могут эффективно поглощать вредные вещества из окружающей среды и превращать их в безопасные формы.

Кроме того, использование комнатных растений в качестве живой зеленой стены может иметь ряд преимуществ. Во-первых, это экологически чистый способ очистки окружающей среды, который не требует использования химических реагентов или других искусственных методов очистки. Во-вторых, комнатные растения могут быть использованы для улучшения качества воздуха в помещении, что может помочь снизить риск заболеваний дыхательных путей и других проблем со здоровьем.

Однако, как и любая другая технология, живая зеленая стена на основе комнатных растений имеет свои ограничения. Например, эффективность фиторемедиации может зависеть от многих факторов, таких как концентрация вредных веществ в окружающей среде, тип растения и условия его выращивания. Также необходимо учитывать, что некоторые виды комнатных растений могут быть аллергенами, поэтому выбор растений должен быть тщательным и основываться на индивидуальных потребностях и предпочтениях.

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Был проведен эксперимент, во время которого использовались девять «зеленых стен». В них входили дьявольский плющ, стрелолистная лоза и паукообразное растение.

В культуре "дьявольским плющом" называют сорт растений, который был выведен в 1970-х годах и стал очень популярным благодаря своей высокой скорости роста и способности обвивать и оплетать любые поверхности. Однако, в настоящее время этот сорт уже не считается "дьявольским", а называется "вьющимся" или "вьющимися растениями". Стрелолистная лоза — это растение, которое часто используется в ландшафтном дизайне для создания зеленых насаждений. Она известна своими красивыми листьями, которые имеют форму стрел и ярко-зеленый цвет. Кроме того, стрелолистную лозу можно использовать в качестве живой изгороди или для создания декоративных композиций. Паукообразное растение - это растение, которое имеет форму паука. Оно может быть как живым, так и искусственным. Например, это могут быть искусственные растения в виде пауков, которые используются в декоративном садоводстве.

Воздействие на системы может быть полезным для снижения уровня загрязнения окружающей среды. Летучие органические соединения (ЛОС) являются распространенными источниками загрязнения, которые могут иметь негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Воздействие на системы может быть осуществлено путем развеивания ЛОС в окружающей среде с помощью специальных устройств, таких как генераторы тумана или аэрозольные распылители. Это позволяет снизить уровень ЛОС в воздухе и других средах, что может улучшить качество воздуха и снизить риск заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.

Однако следует учитывать, что воздействие на системы может иметь негативные последствия, такие как загрязнение водных ресурсов и почвы, а также негативное влияние на биоразнообразие и экосистемы. Поэтому необходимо проводить оценку воздействия на системы и принимать меры по минимизации негативных последствий. Это стало еще одним пунктом в пользу использования растений в качестве очистителя воздуха.

Результаты эксперимента приятно удивили исследователей. Замеры производились в специальных камерах, использовалось высокотехнологичное оборудование. Контрольная группа, где стояли «зеленые стены», показала лучший результат, чем группа без растений – летучих органических соединений было в разы меньше. ЛОС превращались в безопасные органические соединения именно благодаря фиторемедиации.

Использование живых зеленых стен на основе комнатных растений с фиторемедиативным действием может быть эффективным методом борьбы с загрязнением воздуха внутри помещений, так как растения способны поглощать вредные вещества и преобразовывать их в менее токсичные соединения. Широкий спектр научных данных свидетельствует о том, что применение таких систем может улучшить качество воздуха и снизить риск для здоровья находящихся внутри помещений людей. Дальнейшие исследования должны быть направлены на определение оптимальных параметров и характеристик растений, а также на разработку эффективных методов управления системами зеленых стен для достижения максимальной эффективности и минимизации затрат.



